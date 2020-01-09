«Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби

«Спартак» определился со списком футболистов, которые поедут на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

По информации источника, список включает в себя 27 фамилий.

Вратари: Максименко, Селихов, Ребров, Акмурзин, Поплевченков.

Защитники: Гапонов, Маслов, Джикия, Жиго, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Айртон.

Полузащитники: Баду, Умяров, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Мирзов, Шюррле, Тил, Крал, Бакаев Зелимхан, Глушенков, Маркитесов.

Нападающие: Понсе, Ларссон.

Отмечается, что не с начала сбора в Эмиратах будет работать Джордан Ларссон – он прилетит через 4-5 дней после начала подготовки. Вероятно, это связано со сбором национальной команды Швеции, который проходит в январе и куда вызван ближайший резерв.

Кроме того, в списке отсутствует полузащитник Солтмурад Бакаев, которого связывают с переходом в «Рубин».