Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби

«Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби

9 января 2020, 19:17
32

«Спартак» определился со списком футболистов, которые поедут на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

По информации источника, список включает в себя 27 фамилий.

Вратари: Максименко, Селихов, Ребров, Акмурзин, Поплевченков.

Защитники: Гапонов, Маслов, Джикия, Жиго, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Айртон.

Полузащитники: Баду, Умяров, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Мирзов, Шюррле, Тил, Крал, Бакаев Зелимхан, Глушенков, Маркитесов.

Нападающие: Понсе, Ларссон.

Отмечается, что не с начала сбора в Эмиратах будет работать Джордан Ларссон – он прилетит через 4-5 дней после начала подготовки. Вероятно, это связано со сбором национальной команды Швеции, который проходит в январе и куда вызван ближайший резерв.

Кроме того, в списке отсутствует полузащитник Солтмурад Бакаев, которого связывают с переходом в «Рубин».

  • Первый тренировочный сбор «Спартака» пройдет с 13 по 24 января.
  • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: телеграм журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1578587193
Неужели от Ананидзе избавились? Глазам не верю.
Ответить
derrik2000
1578588887
Опять Гулиев и Мирзов... ((( Только на одно надеюсь: ищут им клубы. Ищут.
Ответить
vka1970
1578590133
Лёд тронулся господа, товарищи. Ананидзе на выход, Мирзову приготовиться.....
Ответить
JTherry
1578592342
8 защитников, а порой - не хватает даже, 12 полузащитников - а бить по воротам никто толком не умеет, да и с нападением - атас...
Ответить
zigbert
1578594828
Подготовка команды -задел на решающие матчи в РПЛ. Вот когда надо будет проявить свои тренерские качества Тедеско.
Ответить
oyabun
1578595014
Я не понимаю - непонятного Баду зачем то берут на сборы, а Мишу Игнатова совсем списали?
Ответить
Владислав Vlad
1578606834
По информации источника, список включает в себя 27 фамилий. Приезжают на сборы, а там Ананидзе уже поджидает)))
Ответить
АртурZaСМ
1578626001
8 защитников, 2 напа и ... ВНИМАНИЕ! П!Я!Т!Ь!!!!!! вратарей я хуууууу.......ю... Ё.б..й стыд спишите 2-х воротчиков возьмите 2 напа или из молодёжки или из Спартака-2 ЛЮБЫХ куда лучше будет, чем брать 2 лишних воротчика, которые с вероятностью 201% не сядут даже на скамейку запасных... Меня просто удивляет и бесит вся тупость происходящего в Спартаке в последние годы...
Ответить
Иван Петров 1986
1578634243
Вратарей что - то многовато, а напов всего два. Дурь снова процветает - ничего не меняется.
Ответить
батог
1578653484
Дааа, вратарей похоже лишка. Как и маловато напов !
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+