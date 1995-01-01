«Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби

Опять Гулиев и Мирзов... (((
Только на одно надеюсь: ищут им клубы. Ищут.
«Спартак» определился со списком футболистов, которые поедут на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.
По информации источника, список включает в себя 27 фамилий.
Вратари: Максименко, Селихов, Ребров, Акмурзин, Поплевченков.
Защитники: Гапонов, Маслов, Джикия, Жиго, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Айртон.
Полузащитники: Баду, Умяров, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Мирзов, Шюррле, Тил, Крал, Бакаев Зелимхан, Глушенков, Маркитесов.
Нападающие: Понсе, Ларссон.
Отмечается, что не с начала сбора в Эмиратах будет работать Джордан Ларссон – он прилетит через 4-5 дней после начала подготовки. Вероятно, это связано со сбором национальной команды Швеции, который проходит в январе и куда вызван ближайший резерв.
Кроме того, в списке отсутствует полузащитник Солтмурад Бакаев, которого связывают с переходом в «Рубин».
- Первый тренировочный сбор «Спартака» пройдет с 13 по 24 января.
- «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.