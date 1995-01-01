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    «Спартак» определился со списком игроков, которые поедут на первый сбор в Абу-Даби

    «Спартак» определился со списком футболистов, которые поедут на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

    По информации источника, список включает в себя 27 фамилий.

    Вратари: Максименко, Селихов, Ребров, Акмурзин, Поплевченков.

    Защитники: Гапонов, Маслов, Джикия, Жиго, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Айртон.

    Полузащитники: Баду, Умяров, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Мирзов, Шюррле, Тил, Крал, Бакаев Зелимхан, Глушенков, Маркитесов.

    Нападающие: Понсе, Ларссон.

    Отмечается, что не с начала сбора в Эмиратах будет работать Джордан Ларссон – он прилетит через 4-5 дней после начала подготовки. Вероятно, это связано со сбором национальной команды Швеции, который проходит в январе и куда вызван ближайший резерв.

    Кроме того, в списке отсутствует полузащитник Солтмурад Бакаев, которого связывают с переходом в «Рубин».

    • Первый тренировочный сбор «Спартака» пройдет с 13 по 24 января.
    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: телеграм журналиста Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6977

      derrik2000 18 минут назад

      Опять Гулиев и Мирзов... (((
      Только на одно надеюсь: ищут им клубы. Ищут.

      0
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      Рейтинг: +1147

      alarm 24 минуты назад

      позор хрякам!

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    • ...
      Рейтинг: +40

      rjrf 27 минут назад

      5 вратарей и 2 недонападающих

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      Рейтинг: +1601

      playsh 46 минут назад

      Неужели от Ананидзе избавились? Глазам не верю.

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