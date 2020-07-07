Селюк: «Цорна можно было увольнять уже после того, как он привел в «Спартак» Баду»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Томаса Цорна с поста гендиректора «Спартака».

«Безусловно, результаты при Цорне были неважными, в принципе, это решение просматривалось. Я считаю, что если ты имеешь отношение к агентству, то как можно было привести в «Спартак» такого футболиста, как Баду? Уже после этого шага можно было его увольнять. Это говорит о том, что человек пришел не созидать. Цорн должен был благодаря своим возможностям и связям привезти в «Спартак» самого лучшего футболиста, о котором он мечтал. Вот тогда это были бы реальные шаги. Но когда ты привозишь в «Спартак», мягко говоря, футболиста, который не играет даже в «Спартаке-2», то о чем тут говорить?

Кстати, что происходит со «Спартаком-2»? Мы видим, что команда в зоне вылета была. Это разве нормально, когда у клуба такая школа и академия? При Цорне были просчеты, при нем команда тратилась под 40 миллионов, но она не попадает в еврокубки. «Сочи» два года играет в футбол, но они сейчас на одной ступени со «Спартаком».

В защиту Цорна могу сказать одну вещь. Дело не в гендиректоре — в «Спартаке», безусловно, сложно работать. Человек, который занимает эту должность, всегда находится под градом критики. Мы помним, как работал Карпин, он привел в команду Эмери, и испанец ничего не смог сделать. Карпин там тоже не задержался, хотя он с характером. Ситуация такова, что работать в «Спартаке» сложно, но мне кажется, что можно выстроить вертикаль власти, как в армии. В такой команде нужна дисциплина, которая очень многое может решить во многих моментах», — сказал Селюк.