Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Цорна можно было увольнять уже после того, как он привел в «Спартак» Баду»

Селюк: «Цорна можно было увольнять уже после того, как он привел в «Спартак» Баду»

7 июля 2020, 17:27
5

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Томаса Цорна с поста гендиректора «Спартака».

«Безусловно, результаты при Цорне были неважными, в принципе, это решение просматривалось. Я считаю, что если ты имеешь отношение к агентству, то как можно было привести в «Спартак» такого футболиста, как Баду? Уже после этого шага можно было его увольнять. Это говорит о том, что человек пришел не созидать. Цорн должен был благодаря своим возможностям и связям привезти в «Спартак» самого лучшего футболиста, о котором он мечтал. Вот тогда это были бы реальные шаги. Но когда ты привозишь в «Спартак», мягко говоря, футболиста, который не играет даже в «Спартаке-2», то о чем тут говорить?

Кстати, что происходит со «Спартаком-2»? Мы видим, что команда в зоне вылета была. Это разве нормально, когда у клуба такая школа и академия? При Цорне были просчеты, при нем команда тратилась под 40 миллионов, но она не попадает в еврокубки. «Сочи» два года играет в футбол, но они сейчас на одной ступени со «Спартаком».

В защиту Цорна могу сказать одну вещь. Дело не в гендиректоре — в «Спартаке», безусловно, сложно работать. Человек, который занимает эту должность, всегда находится под градом критики. Мы помним, как работал Карпин, он привел в команду Эмери, и испанец ничего не смог сделать. Карпин там тоже не задержался, хотя он с характером. Ситуация такова, что работать в «Спартаке» сложно, но мне кажется, что можно выстроить вертикаль власти, как в армии. В такой команде нужна дисциплина, которая очень многое может решить во многих моментах», — сказал Селюк.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Баду Малколм Селюк Дмитрий Цорн Томас
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1594132721
По делам их, судить о них будете - вроде в библии написано, актуально, однако.
Ответить
Сильвербой
1594133384
При этом умолчав, сколько сам сделал бабла, на вот таких же Баду!!!
Ответить
Hektor 84
1594133975
Что должен был твоих мартыхаев привести? Я не пойму привел Баду. И что? Он что его в основу пропихивал? Предоставил парню шанс и он им не воспользовался. Не более.
Ответить
Alex Flash
1594151149
Никакой ответственности. Вот если бы ему неустойку выписали-совсем другое дело. и Баду подарили в нагрузку за его счет
Ответить
zigbert
1594212159
Не такая уж это большая ошибка. В приобретении игроков теряют и более крупные суммы, если он не оправдывает надежды.
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
5
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
4
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
1
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
4
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
15
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+