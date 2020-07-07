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    Селюк: «Цорна можно было увольнять уже после того, как он привел в «Спартак» Баду»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Томаса Цорна с поста гендиректора «Спартака».

    «Безусловно, результаты при Цорне были неважными, в принципе, это решение просматривалось. Я считаю, что если ты имеешь отношение к агентству, то как можно было привести в «Спартак» такого футболиста, как Баду? Уже после этого шага можно было его увольнять. Это говорит о том, что человек пришел не созидать. Цорн должен был благодаря своим возможностям и связям привезти в «Спартак» самого лучшего футболиста, о котором он мечтал. Вот тогда это были бы реальные шаги. Но когда ты привозишь в «Спартак», мягко говоря, футболиста, который не играет даже в «Спартаке-2», то о чем тут говорить?

    Кстати, что происходит со «Спартаком-2»? Мы видим, что команда в зоне вылета была. Это разве нормально, когда у клуба такая школа и академия? При Цорне были просчеты, при нем команда тратилась под 40 миллионов, но она не попадает в еврокубки. «Сочи» два года играет в футбол, но они сейчас на одной ступени со «Спартаком».

    В защиту Цорна могу сказать одну вещь. Дело не в гендиректоре — в «Спартаке», безусловно, сложно работать. Человек, который занимает эту должность, всегда находится под градом критики. Мы помним, как работал Карпин, он привел в команду Эмери, и испанец ничего не смог сделать. Карпин там тоже не задержался, хотя он с характером. Ситуация такова, что работать в «Спартаке» сложно, но мне кажется, что можно выстроить вертикаль власти, как в армии. В такой команде нужна дисциплина, которая очень многое может решить во многих моментах», — сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3731

      Hektor 84 20 минут назад

      Что должен был твоих мартыхаев привести? Я не пойму привел Баду. И что? Он что его в основу пропихивал? Предоставил парню шанс и он им не воспользовался. Не более.

      1
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      Рейтинг: +6116

      Сильвербой 30 минут назад

      При этом умолчав, сколько сам сделал бабла, на вот таких же Баду!!!

      0
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      Рейтинг: +3598

      alarm 33 минуты назад

      у рылов в молодёжке сейчас 5-6 зулусов сидят! позор!

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      Рейтинг: +935

      ziborock > alarm 26 минут назад

      У вас в основе столько же!)

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      Рейтинг: +793

      NewLife 41 минуту назад

      По делам их, судить о них будете - вроде в библии написано, актуально, однако.

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