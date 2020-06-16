Андронов: «Три футболиста «Спартака-2» прибыли в Россию через границу с Финляндией на велосипедах»

Комментатор Алексей Андронов рассказал, каким образом легионеры «Спартака-2» вернулись в Россию в условиях ограничений из-за пандемии корронавируса.

«Три футболиста «Спартака-2» – Николай (Николоз) Кутателадзе, Малколм Баду и тот самый Андреа Романьоли – прибыли в Россию через границу с Финляндией. На велосипедах!

Я не шучу. Пешком – нельзя, на машине нельзя, а на велике можно (не спрашивайте меня «почему»). Такие туристики, с рюкзачками. Милота! Конечно, до Москвы они ехали уже не на них... Более всего любопытно, где они эти велики взяли, и куда потом дели», – написал Андронов в своем телеграм-канале.