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    Андронов: «Три футболиста «Спартака-2» прибыли в Россию через границу с Финляндией на велосипедах»

    Комментатор Алексей Андронов рассказал, каким образом легионеры «Спартака-2» вернулись в Россию в условиях ограничений из-за пандемии корронавируса.

    «Три футболиста «Спартака-2» – Николай (Николоз) Кутателадзе, Малколм Баду и тот самый Андреа Романьоли – прибыли в Россию через границу с Финляндией. На велосипедах!

    Я не шучу. Пешком – нельзя, на машине нельзя, а на велике можно (не спрашивайте меня «почему»). Такие туристики, с рюкзачками. Милота! Конечно, до Москвы они ехали уже не на них... Более всего любопытно, где они эти велики взяли, и куда потом дели», – написал Андронов в своем телеграм-канале.

    • Сезон ФНЛ досрочно завершен.
    • «Спартак-2» финишировал на 17-м месте, но избежал вылета в ПФЛ по неспортивным причинам.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Андронова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +587

      Puddle 1 час назад

      через пару лет Спортаг-1 займет в ФНЛ 17е место

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