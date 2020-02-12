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    Глушенков и Баду не полетели со «Спартаком» на третий сбор

    Футболисты «Спартака» вылетели в Сочи на третий зимний сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.

    «По сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малколм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

    В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели. 16 февраля команда проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом».

    Глушенков – об уходе из «Спартака» в аренду: «Будет видно после сборов. Мне нужна игровая практика»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      daqo39 21 минуту назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +2241

      Борат 1 час назад

      посмотрел фотку этого баду - настоящий спартач !
      гы-гы

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      Рейтинг: +21243

      VVM1964 > Борат 23 минуты назад

      Твою фотку даже смотреть не надо и так понятно - дебил .

      1
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      Рейтинг: +22998

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Правильно.

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      Рейтинг: +7383

      derrik2000 > gol_kak_sokol 36 минут назад

      Ну, Глушенкова я, например, всё таки бы оставил в основной команде тренироваться.
      Хороший игрок.
      А Баду - "на волю, в пампасы"! ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1229

      mahan 1 час назад

      Пока Цорн в Спартаке так и будут держать этого бездарного Баду. Цорн деньги гребет, а команда вниз идет.

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