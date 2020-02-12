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Глушенков и Баду не полетели со «Спартаком» на третий сбор

12 февраля 2020, 11:01
17

Футболисты «Спартака» вылетели в Сочи на третий зимний сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.

«По сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малколм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели. 16 февраля команда проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом».

Глушенков – об уходе из «Спартака» в аренду: «Будет видно после сборов. Мне нужна игровая практика»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушенков Максим Баду Малколм
Комментарии (17)
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mahan
1581497512
Пока Цорн в Спартаке так и будут держать этого бездарного Баду. Цорн деньги гребет, а команда вниз идет.
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zigbert
1581515645
Пусть повышают свое мастерство в Спартаке-2. У них еще все впереди.
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JTherry
1581518565
слабовато сыграл Глушенков в основе Спартака, а Баду - вызывал только смех на тренировках... тренируйтесь и обрящете)))
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