Глушенков и Баду не полетели со «Спартаком» на третий сбор

Футболисты «Спартака» вылетели в Сочи на третий зимний сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.

«По сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малколм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

В Сочи «Спартак» будет работать до начала следующей недели. 16 февраля команда проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом».

Глушенков – об уходе из «Спартака» в аренду: «Будет видно после сборов. Мне нужна игровая практика»