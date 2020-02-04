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    Глушенков – об уходе из «Спартака» в аренду: «Будет видно после сборов. Мне нужна игровая практика»

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков не исключил, что до закрытия зимнего трансферного окна он уйдет в аренду в другой клуб.

    «Возможный уход в аренду? Это будет видно после сборов. Я иногда сам прошусь сыграть за вторую команду, потому что мне, молодому футболисту, нужна игровая практика», – сказал 20-летний хавбек.

    • Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за основу москвичей всего один матч.
    • Ранее сообщалось об интересе к Глушенкову со стороны «Тамбова» и «Чертаново».

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    04.02.2020 23:48
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