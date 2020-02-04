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  • Глушенков – об уходе из «Спартака» в аренду: «Будет видно после сборов. Мне нужна игровая практика»

Глушенков – об уходе из «Спартака» в аренду: «Будет видно после сборов. Мне нужна игровая практика»

4 февраля 2020, 23:48
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Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков не исключил, что до закрытия зимнего трансферного окна он уйдет в аренду в другой клуб.

«Возможный уход в аренду? Это будет видно после сборов. Я иногда сам прошусь сыграть за вторую команду, потому что мне, молодому футболисту, нужна игровая практика», – сказал 20-летний хавбек.

  • Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года.
  • В текущем сезоне игрок провел за основу москвичей всего один матч.
  • Ранее сообщалось об интересе к Глушенкову со стороны «Тамбова» и «Чертаново».

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушенков Максим
Комментарии (2)
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vka1970
1580879448
Нельзя сделать яичницу не разбив яйца.
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Томик
1580905188
Игрок, который умеет делать такие голевые передачи, принимая решение за доли секунды, должен Бакаева учить этому(если последнего хотят видеть в команде), а не в аренду уходить.
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