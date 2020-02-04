Глушенков – об уходе из «Спартака» в аренду: «Будет видно после сборов. Мне нужна игровая практика»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков не исключил, что до закрытия зимнего трансферного окна он уйдет в аренду в другой клуб.
«Возможный уход в аренду? Это будет видно после сборов. Я иногда сам прошусь сыграть за вторую команду, потому что мне, молодому футболисту, нужна игровая практика», – сказал 20-летний хавбек.
- Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года.
- В текущем сезоне игрок провел за основу москвичей всего один матч.
- Ранее сообщалось об интересе к Глушенкову со стороны «Тамбова» и «Чертаново».
Источник: «Рейтинг букмекеров»