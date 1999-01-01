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    Пляжный «Спартак»: «Братья, у нас клубный ЧМ на носу, нужно усиление! Отдадите Баду в аренду?

    Пляжный «Спартак» попросил «Спартак» отдать в аренду вингера Мальколма Баду.

    «Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль? Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем», – говорится в сообщении пляжного клуба в твиттере.

    • Баду в нынешнем сезоне ФНЛ провел 8 матчей за «Спартак-2».
    • 22-летний Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».
    • Московский клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

    Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»

    Источник: твиттер пляжного «Спартака»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1489

      alarm 10 минут назад

      хряки, стыдно за вас)

      0
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      Рейтинг: +9053

      Диктор 13 минут назад

      Отдайте в чем вопрос то.

      0
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      Рейтинг: +4458

      серега кашин 24 минуты назад

      уже и пляжники начали стебаться над селекцией клуба

      1
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      Рейтинг: +208

      NEONFOL 52 минуты назад

      они серьёзно? или это какой-то новый юмор

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9232

      KLIM777 > NEONFOL 25 минут назад

      это юмор по пляжному футболу.

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