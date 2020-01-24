Пляжный «Спартак»: «Братья, у нас клубный ЧМ на носу, нужно усиление! Отдадите Баду в аренду?

Пляжный «Спартак» попросил «Спартак» отдать в аренду вингера Мальколма Баду.

«Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль? Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем», – говорится в сообщении пляжного клуба в твиттере.

Баду в нынешнем сезоне ФНЛ провел 8 матчей за «Спартак-2».

22-летний Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».

Московский клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»