Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пляжный «Спартак»: «Братья, у нас клубный ЧМ на носу, нужно усиление! Отдадите Баду в аренду?»

Пляжный «Спартак»: «Братья, у нас клубный ЧМ на носу, нужно усиление! Отдадите Баду в аренду?»

24 января 2020, 16:47
8

Пляжный «Спартак» попросил «Спартак» отдать в аренду вингера Мальколма Баду.

«Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль? Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем», – говорится в сообщении пляжного клуба в твиттере.

  • Баду в нынешнем сезоне ФНЛ провел 8 матчей за «Спартак-2».
  • 22-летний Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».
  • Московский клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»

Братья, @fcsm_official, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление!Отдадите Баду в аренду на февраль?Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем pic.twitter.com/Irj5Fbi90q

— Пляжный клуб «Спартак» (@Spartak_BSC) 24 января 2020 г.

Источник: твиттер пляжного «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Баду Малколм
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEONFOL
1579874129
они серьёзно? или это какой-то новый юмор
Ответить
серега кашин
1579875835
уже и пляжники начали стебаться над селекцией клуба
Ответить
Диктор
1579876490
Отдайте в чем вопрос то.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1579882483
Большой Спартак БАДами не торгует.
Ответить
Armani nn
1579917319
Прикол засчитан)))
Ответить
Smoking_dog
1579942239
https://youtu.be/BBI5iwkQSVo вот это самая ржака про Баду)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+