Пляжный «Спартак»: «Братья, у нас клубный ЧМ на носу, нужно усиление! Отдадите Баду в аренду?

Пляжный «Спартак» попросил «Спартак» отдать в аренду вингера Мальколма Баду.
«Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль? Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем», – говорится в сообщении пляжного клуба в твиттере.
- Баду в нынешнем сезоне ФНЛ провел 8 матчей за «Спартак-2».
- 22-летний Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».
- Московский клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.
Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»
Братья, @fcsm_official, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление!Отдадите Баду в аренду на февраль?Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем pic.twitter.com/Irj5Fbi90q— Пляжный клуб «Спартак» (@Spartak_BSC) 24 января 2020 г.
Источник: твиттер пляжного «Спартака»