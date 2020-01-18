Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»

Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду рассказал о своем отношении к шуткам и мемам о себе.

– Малколм, вы стали футболистом-мемом этой зимой. Куча смешных видео с вами – то по мячу не попадете, то кричите от укола. Как так получается?

– Ой, я видел в Instagram момент с недавней тренировки – где пытаюсь сделать кросс и промахиваюсь. Черт... было, конечно, неприятно. Я и сам сначала улыбнулся – потому что забавный эпизод. Но потом задумался. Люди же специально выложили этот момент из всей полуторачасовой тренировки – как будто так происходит всегда. Но ведь это неправда.

Тогда зачем? И эти комментарии, типа Баду – не футболист, Баду – кривоногий. Честно? Немного задевает. Наверное, надо относиться к такому с юмором. В любом случае, понимаю, что только своей игрой могу заставить забыть обо всех приколах. Так что, смейтесь, ребята! Вы меня еще увидите!

22-летний Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».

Московский клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

Баду: «Конечно, Цорн знает меня, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в я «Спартаке» по его протекции»