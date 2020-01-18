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    Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»

    Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду рассказал о своем отношении к шуткам и мемам о себе.

    – Малколм, вы стали футболистом-мемом этой зимой. Куча смешных видео с вами – то по мячу не попадете, то кричите от укола. Как так получается?

    – Ой, я видел в Instagram момент с недавней тренировки – где пытаюсь сделать кросс и промахиваюсь. Черт... было, конечно, неприятно. Я и сам сначала улыбнулся – потому что забавный эпизод. Но потом задумался. Люди же специально выложили этот момент из всей полуторачасовой тренировки – как будто так происходит всегда. Но ведь это неправда.

    Тогда зачем? И эти комментарии, типа Баду – не футболист, Баду – кривоногий. Честно? Немного задевает. Наверное, надо относиться к такому с юмором. В любом случае, понимаю, что только своей игрой могу заставить забыть обо всех приколах. Так что, смейтесь, ребята! Вы меня еще увидите!

    • 22-летний Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».
    • Московский клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

    Баду: «Конечно, Цорн знает меня, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в я «Спартаке» по его протекции»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2020 08:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1210

      mahan 4 часа назад

      Где мы тебя увидим ? На скамейке запасных за Спартак-2 ? Видели уже не удивил.

      0
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      Рейтинг: +183

      NEONFOL 11 часов назад

      в 22 года быть в дубле спартака, перейдя из дубля немецкого клуба, при тренере немце, может и не лишены смысла то шутки

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      Рейтинг: +11278

      vka1970 12 часов назад

      Меньше слов, больше дела.
      Тогда и пересуды сгинут.

      0
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      Рейтинг: +3552

      RotBerg 14 часов назад

      Это ты ещё Димона Комбарова не застал)))

      0
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      Рейтинг: +2755

      mopecekca > RotBerg 9 часов назад

      и кержакова не видел....

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