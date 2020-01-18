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  • Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»

Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»

18 января 2020, 08:20
4

Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду рассказал о своем отношении к шуткам и мемам о себе.

– Малколм, вы стали футболистом-мемом этой зимой. Куча смешных видео с вами – то по мячу не попадете, то кричите от укола. Как так получается?

– Ой, я видел в Instagram момент с недавней тренировки – где пытаюсь сделать кросс и промахиваюсь. Черт... было, конечно, неприятно. Я и сам сначала улыбнулся – потому что забавный эпизод. Но потом задумался. Люди же специально выложили этот момент из всей полуторачасовой тренировки – как будто так происходит всегда. Но ведь это неправда.

Тогда зачем? И эти комментарии, типа Баду – не футболист, Баду – кривоногий. Честно? Немного задевает. Наверное, надо относиться к такому с юмором. В любом случае, понимаю, что только своей игрой могу заставить забыть обо всех приколах. Так что, смейтесь, ребята! Вы меня еще увидите!

  • 22-летний Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».
  • Московский клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

Баду: «Конечно, Цорн знает меня, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в я «Спартаке» по его протекции»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Баду Малколм
Комментарии (4)
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RotBerg
1579330591
Это ты ещё Димона Комбарова не застал)))
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vka1970
1579337214
Меньше слов, больше дела. Тогда и пересуды сгинут.
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NEONFOL
1579339872
в 22 года быть в дубле спартака, перейдя из дубля немецкого клуба, при тренере немце, может и не лишены смысла то шутки
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mahan
1579366865
Где мы тебя увидим ? На скамейке запасных за Спартак-2 ? Видели уже не удивил.
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