Полузащитник «Спартака-2» Баду: «По уровню ФНЛ между третьей и региональной лигой Германии»

Полузащитник «Спартака-2» Мальколм Баду сравнил ФНЛ с немецкими лигами.

«В ФНЛ жесткий футбол, с упором на физику. Здесь нужно быть жестким, у команд есть свои цели. 3-4 лучшие команды, например, «Торпедо» или «Ротор», могли бы выступать во второй Бундеслиге.

Если сравнивать с Германией, то по уровню я поставлю ФНЛ между третьей и региональной лигой Германии», – рассказал Баду.