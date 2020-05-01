Полузащитник «Спартака-2» Баду: «По уровню ФНЛ между третьей и региональной лигой Германии»

Полузащитник «Спартака-2» Мальколм Баду сравнил ФНЛ с немецкими лигами.
«В ФНЛ жесткий футбол, с упором на физику. Здесь нужно быть жестким, у команд есть свои цели. 3-4 лучшие команды, например, «Торпедо» или «Ротор», могли бы выступать во второй Бундеслиге.
Если сравнивать с Германией, то по уровню я поставлю ФНЛ между третьей и региональной лигой Германии», – рассказал Баду.
- Немецкий футболист выступает за «Спартак» с 2019 года.
- Ранее он выступал за «Вольфсбург».
Источник: Fussballeck
Немецкое спортивное издание, посвященное футболу. Год основания – 2015.