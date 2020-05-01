Баду: «Во время матча услышал обезьянье уханье, но меня поразило, что соперники подошли и стали успокаивать»

Полузащитник «Спартака-2» Мальколм Баду рассказал, как столкнулся с расизмом в России.

«Кажется, это было во время моей предпоследней игры за «Спартак-2». Когда было сыграно около 70 минут, я вдруг услышал обезьянье уханье. Я подошел к арбитру и сказал, что уйду с поля, если это не прекратится.

Но меня поразило, что игроки команды соперника подошли ко мне и стали успокаивать. Затем они поговорили со своими болельщиками и попросили их прекратить.

Меня вся эта история не особо задела, потому что расизм остается большой проблемой, но он есть не только в России. Расовая дискриминация встречается и в Германии, и в Италии, и в других странах. В этом плане мы не добиваемся прогресса, а все становится только хуже», – сказал немец.

Баду перешел в «Спартак» в июле прошлого года.

В его активе восемь матчей в составе фарм-клуба москвичей.

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