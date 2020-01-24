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  • Бакаев будет зарабатывать в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. Баду в «Спартаке» получает больше

Бакаев будет зарабатывать в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. Баду в «Спартаке» получает больше

24 января 2020, 22:29
15

Стали известны условия контракта полузащитника Солтмурада Бакаева с «Рубином». Их сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Контракт Бакаева [зарплата] оценивается в 500 тысяч рублей в месяц. Напомню, что Малколм Баду в «Спартаке» получает 600. Это небольшие деньги по сравнению с теми, которые получают другие игроки «Спартака», – информирует инсайдер.

  • 20-летний Бакаев перешел в «Рубин» из «Спартака».
  • Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.
  • Хавбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Бакаев Солтмурад Баду Малколм
Комментарии (15)
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Hektor 84
1579896247
Зачем это публикуют? Простой народ просто в шоке от того что какой 20 ти летний кривоногий сопляк ни за что получает такие барыши. Он в ворота то попасть не может. Простому работяге года три надо чтоб столько заработать. Охренеть докатилась наша страна.
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serhio80
1579897756
Да пусть зарабатывает, жалко чтоли
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Томик
1579898156
К чему рядом с этой фамилией постоянно упоминать Баду? По мне, так лучше старательный негр, чем борец, с претензией на мировое господство.
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Владислав Vlad
1579899283
Давайте быть честными. Месси, Роналдо, даже Акинфеев - ЗАРАБАТЫВАЮТ. А те, кто сидит на лавке и ничего из себя не представляет - просто получают деньги.
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VVM1964
1579903055
Ваще копейки !!! ((( - как он жить то на них будет ?
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serppion
1579910363
После огласки звездных зарплат игрочишек все разговоры о финансовой несостоятельности наших клубов - херня! Клубы профессиональные, игроки профессионалы, пусть зарабатывают и сами себя содержат. Никаких им дотаций и спонсорской господдержки!
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серега кашин
1579941701
а он и не заслужил еще получать больше, и то это много для игрока сидящего на лавке
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AtticusFinch1
1579950401
Это небольшие деньги по сравнению с зп других игроков...**** ,зп учителей и врачей,вот небольшие деньги!а какой то поц 20 лет мячик пинает и сидит на скамейке и получает пол ляма за месяц! избалованный молодняк и гребенная РФПЛ
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rash1959
1579970630
зато это "...великий клуб Рубин..."
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NEONFOL
1579986635
да вы там охренели совсем, полуфабрикат зарабатывает больше чем некоторые фабрики страны в сумме, позор такой игре и игрокам
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