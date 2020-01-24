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    Бакаев будет зарабатывать в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. Баду в «Спартаке» получает больше

    Стали известны условия контракта полузащитника Солтмурада Бакаева с «Рубином». Их сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Контракт Бакаева [зарплата] оценивается в 500 тысяч рублей в месяц. Напомню, что Малколм Баду в «Спартаке» получает 600. Это небольшие деньги по сравнению с теми, которые получают другие игроки «Спартака», – информирует инсайдер.

    • 20-летний Бакаев перешел в «Рубин» из «Спартака».
    • Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.
    • Хавбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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    24.01.2020 22:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4366

      Владислав Vlad 25 минут назад

      Давайте быть честными. Месси, Роналдо, даже Акинфеев - ЗАРАБАТЫВАЮТ.
      А те, кто сидит на лавке и ничего из себя не представляет - просто получают деньги.

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      Рейтинг: +2067

      Томик 43 минуты назад

      К чему рядом с этой фамилией постоянно упоминать Баду? По мне, так лучше старательный негр, чем борец, с претензией на мировое господство.

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      Рейтинг: +1036

      serhio80 50 минут назад

      Да пусть зарабатывает, жалко чтоли

      0
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      Рейтинг: +813

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем это публикуют? Простой народ просто в шоке от того что какой 20 ти летний кривоногий сопляк ни за что получает такие барыши. Он в ворота то попасть не может. Простому работяге года три надо чтоб столько заработать. Охренеть докатилась наша страна.

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