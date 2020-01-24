Бакаев будет зарабатывать в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. Баду в «Спартаке» получает больше

Стали известны условия контракта полузащитника Солтмурада Бакаева с «Рубином». Их сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Контракт Бакаева [зарплата] оценивается в 500 тысяч рублей в месяц. Напомню, что Малколм Баду в «Спартаке» получает 600. Это небольшие деньги по сравнению с теми, которые получают другие игроки «Спартака», – информирует инсайдер.
- 20-летний Бакаев перешел в «Рубин» из «Спартака».
- Сумма трансфера составила 20 миллионов рублей.
- Хавбек заключил с новым клубом пятилетний контракт.
Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»