Мирзов, Игнатов и Баду вернулись в общую группу «Спартака»

«Спартак» сообщил о возвращении хавбеков Резиуана Мирзова и Михаила Игнатова, а также защитника Малколма Баду в общую группу команды.

«Сегодня красно-белые провели на подмосковной базе в Тарасовке тренировку, которая носила восстановительный характер. К работе в общей группе приступили защитник Малколм Баду, а также хавбеки Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов, но пока они занимаются с ограничениями», – сообщает пресс-служба клуба.