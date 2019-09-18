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    Мирзов, Игнатов и Баду вернулись в общую группу «Спартака»

    «Спартак» сообщил о возвращении хавбеков Резиуана Мирзова и Михаила Игнатова, а также защитника Малколма Баду в общую группу команды.

    «Сегодня красно-белые провели на подмосковной базе в Тарасовке тренировку, которая носила восстановительный характер. К работе в общей группе приступили защитник Малколм Баду, а также хавбеки Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов, но пока они занимаются с ограничениями», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Ранее «Спартак» назвал диагноз Мирзова, получившего травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».
    • По информации СМИ, Мирзов мог пропустить пять-шесть недель.
    • Матч «Уфа» – «Спартак» состоится в пятницу, начало — в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20027

      oyabun 26 минут назад

      Ну раз в строй возвращается Баду, то теперь всё - пойдут победы!

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