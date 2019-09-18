Мирзов, Игнатов и Баду вернулись в общую группу «Спартака»

Ну раз в строй возвращается Баду, то теперь всё - пойдут победы!
«Спартак» сообщил о возвращении хавбеков Резиуана Мирзова и Михаила Игнатова, а также защитника Малколма Баду в общую группу команды.
«Сегодня красно-белые провели на подмосковной базе в Тарасовке тренировку, которая носила восстановительный характер. К работе в общей группе приступили защитник Малколм Баду, а также хавбеки Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов, но пока они занимаются с ограничениями», – сообщает пресс-служба клуба.
- Ранее «Спартак» назвал диагноз Мирзова, получившего травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».
- По информации СМИ, Мирзов мог пропустить пять-шесть недель.
- Матч «Уфа» – «Спартак» состоится в пятницу, начало — в 17:30 по московскому времени.