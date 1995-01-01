«Спорт-Экспресс»: Айртон и Мирзов пропустят матч против «Зенита»

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"...в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой"©
Тяжело как-то эти две новости стыкуются.Страшно представить, как там у худших.
Защитник Айртон Лукас и хавбек Резиуан Мирзов не сыграют за «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России против «Зенита».
«Бразилец испытывает недомогание, но должен вернуться в строй сразу после паузы в чемпионате России на игры сборных.
Россиянин же выбыл на пять-шесть недель — у него разрыв связок стопы и несколько мелких переломов, в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой», – сообщил «Спорт-Экспресс».
Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Айртон пополнил состав москоского клуба в январе, перейдя из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. Бразилец принял участие в 11-ти матчах текущего сезона и отдал один ассист.
- Мирзов перешел в июле из тульского «Арсенала» за 4 миллиона. Хавбек отдал две результативные передачи в девяти играх текущего сезона.