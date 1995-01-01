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    «Спорт-Экспресс»: Айртон и Мирзов пропустят матч против «Зенита»

    Защитник Айртон Лукас и хавбек Резиуан Мирзов не сыграют за «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России против «Зенита».

    «Бразилец испытывает недомогание, но должен вернуться в строй сразу после паузы в чемпионате России на игры сборных.

    Россиянин же выбыл на пять-шесть недель — у него разрыв связок стопы и несколько мелких переломов, в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой», – сообщил «Спорт-Экспресс».

    Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    • Айртон пополнил состав москоского клуба в январе, перейдя из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. Бразилец принял участие в 11-ти матчах текущего сезона и отдал один ассист.
    • Мирзов перешел в июле из тульского «Арсенала» за 4 миллиона. Хавбек отдал две результативные передачи в девяти играх текущего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии28
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      Рейтинг: +6103

      Eddyson 1 час назад

      "Медицинская служба красно-белых признана лучшей в РПЛ" ©
      "...в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой"©
      Тяжело как-то эти две новости стыкуются.Страшно представить, как там у худших.

      4
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      Рейтинг: +3932

      filosof sparty 1 час назад

      Честно говоря проблем не вижу. Мельга вместо Айртона, а Мирзов итак в РПЛ расстановке отсутствует, туда Шуррле просится

      0
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      Рейтинг: +942

      Alekxei Z. 1 час назад

      Здоровья Мирзову конечно , но кто его прикупил должен оплатить этот трансфер из своей ЗП.
      Просто левый пассажир !!! Он и в Туле только на себя играл. Единственный достойный матч провёл только против Спартака. Это когда дебильный тренер с левого края Айэртона на правый переставил, тут уж Мирзов порезвился.
      Главная беда нынешнего Спартака это тренер !!! Бакаева зачем то ставит на левый край , лучший ( на сегодняшний день ) центр.полузащитник Умяров сидит на лавке...

      1
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      Рейтинг: +6400

      ivanthebest 1 час назад

      Можно сказать что отсутствие Мирзова только плюс, хотя ему конечно желаю здоровья. Однако без ЛЕ и при здоровых игроках, играть в основе в чемпе ему никак не светит. Айртон, это конечно потеря, на левой бровке он достаточно хорошо освоился.

      4
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      Рейтинг: +17657

      Боцман59rus 1 час назад

      Тупой, до ещё и поломаный, из за отсутствия полноценной предсезонки, спасибо Конь за удачную покупку ... Подозреваю, что я не один, кто променял бы победу над Зенитом, на отставку сонного мямли.

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      Рейтинг: +335

      Filllllll > Боцман59rus 1 час назад

      И чем вы тогда, такие болельщики отличаетесь от того же Глушака и ко? Только победа и никаких альтернатив

      1
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      Рейтинг: +949

      Boeung777 2 часа назад

      Самый логичный вариант это Мельгареха. Но я бы рискнул и поставил бы Маслова. Он не плохо смотрелся в тех моментах, когда ему доверяли место в составе.

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      Рейтинг: +20533

      gol_kak_sokol > Boeung777 1 час назад

      Ташаев.

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      Рейтинг: +1271

      Томик 2 часа назад

      От Мирзова и так толку нет, а его ещё и с травмой выпускали. Бред какой-то. Лечись, Резиуан. И займись каким-нибудь полезным делом.

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      Рейтинг: +19685

      oyabun 2 часа назад

      Это что за диагноз такой "недомогание"? Если Мирзов играл с травмой, то Айртон тем более должен был "на зубах" провести важнейший матч. Подвел команду!

      3
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      Рейтинг: +20533

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      С-Э надо верить, даже если напишут, что Мирзов выходил на поле с пристегнутой ногой))

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      Рейтинг: +1406

      Фанат Рубина 2 часа назад

      по матчу с брагой скажу так отсутствие мирзова только усилит спартак..

      ну аиртон кнш потеря все таки качественный лз, я не представляю даже кто будет играть на этой позиции!!
      мельгарехо? Джикия,? и кутепов в цз!

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