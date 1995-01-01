«Спорт-Экспресс»: Айртон и Мирзов пропустят матч против «Зенита»

Защитник Айртон Лукас и хавбек Резиуан Мирзов не сыграют за «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России против «Зенита».

«Бразилец испытывает недомогание, но должен вернуться в строй сразу после паузы в чемпионате России на игры сборных.

Россиянин же выбыл на пять-шесть недель — у него разрыв связок стопы и несколько мелких переломов, в последнее время Мирзов выходил на поле с травмой», – сообщил «Спорт-Экспресс».

Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.