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    У Мирзова перелом кости стопы и повреждение капсульно-связочного аппарата

    «Спартак» назвал диагноз полузащитника Резиуана Мирзова, получившего травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

    Как сообщает официальный сайт московского клуба, у футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

    Точные сроки восстановления игрока будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней. По информации «СЭ», он пропустит пять-шесть недель.

    • Мирзов стал игроком «Спартака» этим летом.
    • 18 июля хавбек подписал со столичным клубом трехлетний контракт.
    • Сумма сделки составила 4 миллиона евро.
    • В активе 26-летнего вингера девять сыгранных матчей.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Boeung777 22 минуты назад

      Только здоровья Резиуану! Остальное приложится.

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