У Мирзова перелом кости стопы и повреждение капсульно-связочного аппарата

Только здоровья Резиуану! Остальное приложится.
«Спартак» назвал диагноз полузащитника Резиуана Мирзова, получившего травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».
Как сообщает официальный сайт московского клуба, у футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.
Точные сроки восстановления игрока будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней. По информации «СЭ», он пропустит пять-шесть недель.
- Мирзов стал игроком «Спартака» этим летом.
- 18 июля хавбек подписал со столичным клубом трехлетний контракт.
- Сумма сделки составила 4 миллиона евро.
- В активе 26-летнего вингера девять сыгранных матчей.