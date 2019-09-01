У Мирзова перелом кости стопы и повреждение капсульно-связочного аппарата

«Спартак» назвал диагноз полузащитника Резиуана Мирзова, получившего травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

Как сообщает официальный сайт московского клуба, у футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Точные сроки восстановления игрока будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней. По информации «СЭ», он пропустит пять-шесть недель.