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Алан Чочиев
Алан Чочиев
Завершил карьеру
7 сентября 1991 (35)
#11 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Друг Кокорина рассказал, как футболист реагирует на критику в свой адрес
2022.10.11 12:10
Чочиев рассказал о нападении скинхедов на академию «Локо»: «Когда стал старше, сам начал вылавливать скинов»
2022.10.11 11:34
2
Чочиев – о Кокорине: «В академии «Локомотива» его все считали переписанным»
2022.10.11 11:18
Чочиев: «Кокорина и Мамаева провоцировали. Водитель назвал Сашу «петухом» и не извинился»
2022.10.11 10:58
7
Чочиев назвал футболистов, которые отправляли Кокорину посылки в тюрьму
2022.10.11 09:57
1
«Крылья» в 2019 году расторгли контракт с Чочиевым из-за публичной поддержки Кокорина: «Разве он педофил, маньяк или террорист?!»
2022.10.11 09:21
Друг Кокорина рассказал, как нападающий изменился после тюрьмы
2022.10.11 07:37
1
Видео
«Алания» подписала друга Кокорина
2022.07.03 13:15
Чочиев – о Кокорине: «В «Крыльях» говорили: «Если будешь ему помогать, у тебя будут проблемы»
2021.03.22 12:47
4
Чочиев: «Кокорин написал: «С детства за «Чайку»!
2020.10.07 10:38
1
«Занимается благотворительностью, донор крови». Друг Кокорина Чочиев привел факты о форварде «Зенита»
2019.03.22 22:19
11
Чочиев близок к переходу в минское «Динамо». Трансфер может состояться на этой неделе
2019.02.27 23:29
3
Футболист Чочиев – о дружбе с Кокориным, благотворительности зенитовца и его жизни в тюрьме
2019.01.28 18:15
15
Молло, Надсон покинули «Крылья Советов»; Башкиров, Чочиев – на трансфере
2019.01.10 19:12
2
Видео
Игроки «Арсенала» – Кокорину и Мамаеву: «Скоро увидимся на футбольном поле»
2018.12.14 20:11
3
Чочиев процитировал Ницше: «Завистливые люди критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться»
2018.10.12 12:22
90
Чочиев – Кокорину: «Мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат»
2018.10.12 10:06
54
Чочиев: «Кокорину сейчас очень тяжело. Это был минутный всплеск. Он и Мамаев готовы извиниться и помочь семьям пострадавших»
2018.10.10 15:57
58
Таранов после 10 лет покинул «Крылья Советов»
2018.06.06 09:45
3
Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»
2018.04.05 20:00
16
Чочиев: «Вовсе не факт, что «Спартак» легко пройдет «Тосно» в полуфинале Кубка России. Там будет бой»
2018.04.05 16:52
6
Депутат ЛДПР Лебедев попросил отстать от Кокорина
2017.12.19 11:43
29
Видео
Чочиев: «В интернате будил Кокорина по полчаса. Он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»
2017.09.02 00:18
13
Чочиев: «Почему не забили «Уфе»? Беленов здорово сыграл»
2017.03.12 11:48
Чочиев: «Джанаев говорил, что они сейчас короли Ростова и самые популярные в городе»
2016.08.18 17:52
1
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«Крылья Советов» представили видео тренировки глазами Чочиева
2016.04.16 11:34
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Чочиев: «Кокорин в детстве был очень похож на Роналду»
2016.04.06 10:35
6
В Самаре можно получить билет на матч за пачку сигарет
2015.08.19 13:24
4
Чочиев: «Спартак» в этом сезоне будет биться за высокие места»
2015.08.09 15:11
6
Чочиев: «ЦСКА — лучшая команда России»
2015.07.25 00:25
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