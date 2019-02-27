Чочиев близок к переходу в минское «Динамо». Трансфер может состояться на этой неделе

«Динамо» Минск ведет переговоры по трансферу полузащитника Алана Чочиева, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, стороны близки к договоренности со свободным агентом. В этом случае трансфер может состояться уже до 3 марта.

До прошлой недели 27-летний Чочиев был игроком «Крылья Советов». Позже стороны расторгли контракт. Игрок является воспитанником «Локомотива» и принадлежал московскому клубу с 2009 по 2013 год.

В текущем сезоне игрок провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси минчане заняли третье место. Новый сезон начнется 29 марта.