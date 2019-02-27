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    Чочиев близок к переходу в минское «Динамо». Трансфер может состояться на этой неделе

    «Динамо» Минск ведет переговоры по трансферу полузащитника Алана Чочиева, сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, стороны близки к договоренности со свободным агентом. В этом случае трансфер может состояться уже до 3 марта.

    До прошлой недели 27-летний Чочиев был игроком «Крылья Советов». Позже стороны расторгли контракт. Игрок является воспитанником «Локомотива» и принадлежал московскому клубу с 2009 по 2013 год.

    В текущем сезоне игрок провел 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    В прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси минчане заняли третье место. Новый сезон начнется 29 марта.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.02.2019 23:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:19

      Там хоть медали завоюет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 28 февраля 2019, 01:03

      Чочиев как игрок - никакущий. Если бы не лимит - играл бы во 2 лиге.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 27 февраля 2019, 23:48

      Его бы к друзьям к кокоше мамаю в клетку

      1
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