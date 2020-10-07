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Чочиев: «Кокорин написал: «С детства за «Чайку»!

7 октября 2020, 10:38
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Полузащитник Алан Чочиев поделился эмоциями от перехода в песчанокопскую «Чайку» и рассказал о том, как его поздравил нападающий «Спартака» Александр Кокорин.

– Как отреагировал на переход в «Чайку» ваш лучший друг Александр Кокорин?

– Саша поздравил одним из первых. Написал мне: «Что в итоге? Идешь в «Чайку»? Поздравляю!» А позже добавил, что «с детства за «Чайку»!

  • Последней командой Чочиева была калининградская «Балтика».

Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»

Источник: официальный сайт «Чайки»
Россия. ФНЛ Балтика Кокорин Александр Чочиев Алан
Комментарии (1)
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Axe111
1602068389
ГЕНИАЛЬНАЯ НОВОСТЬ!!!!!
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