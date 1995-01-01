Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Чочиев: «Кокорин написал: «С детства за «Чайку»!

    Полузащитник Алан Чочиев поделился эмоциями от перехода в песчанокопскую «Чайку» и рассказал о том, как его поздравил нападающий «Спартака» Александр Кокорин.

    – Как отреагировал на переход в «Чайку» ваш лучший друг Александр Кокорин?

    – Саша поздравил одним из первых. Написал мне: «Что в итоге? Идешь в «Чайку»? Поздравляю!» А позже добавил, что «с детства за «Чайку»!

    • Последней командой Чочиева была калининградская «Балтика».

    Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Чайки»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3362

      Cleaner 16 минут назад

      Сколько же интересный ФУТБОЛЬНЫХ новостей про нападающего Спартака КОКОРИНА! Купили!!!...)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79632
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru