Чочиев: «Кокорин написал: «С детства за «Чайку»!

Сколько же интересный ФУТБОЛЬНЫХ новостей про нападающего Спартака КОКОРИНА! Купили!!!...)))
Полузащитник Алан Чочиев поделился эмоциями от перехода в песчанокопскую «Чайку» и рассказал о том, как его поздравил нападающий «Спартака» Александр Кокорин.
– Как отреагировал на переход в «Чайку» ваш лучший друг Александр Кокорин?
– Саша поздравил одним из первых. Написал мне: «Что в итоге? Идешь в «Чайку»? Поздравляю!» А позже добавил, что «с детства за «Чайку»!
- Последней командой Чочиева была калининградская «Балтика».
Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»