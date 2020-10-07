Чочиев: «Кокорин написал: «С детства за «Чайку»!

Полузащитник Алан Чочиев поделился эмоциями от перехода в песчанокопскую «Чайку» и рассказал о том, как его поздравил нападающий «Спартака» Александр Кокорин.

– Как отреагировал на переход в «Чайку» ваш лучший друг Александр Кокорин?

– Саша поздравил одним из первых. Написал мне: «Что в итоге? Идешь в «Чайку»? Поздравляю!» А позже добавил, что «с детства за «Чайку»!

Последней командой Чочиева была калининградская «Балтика».

Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»