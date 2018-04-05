Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал о дружбе с нападающим «Зенита» Александр Кокорин.

– Зимняя история с вашей свадьбы прогремела на всю страну. Удивились реакции на опубликованное видео со стрельбой из пистолета?

– Если бы пострелял я, такого бы точно не было! А зная придирчивое отношение многих людей в нашей стране к Саше, то становится понятно, почему так народ отреагировал. Несправедливо на мой взгляд. Будь на его месте любой другой, шум бы не поднялся.

– Почему же такое отношение?

– В стране много завистливых людей. Может, потому что зарабатывает большие деньги. Но зарабатывает их своим трудом, своим потом. Знаю Сашу с детства, мы тысячу рублей на месяц растягивали. Так вот жили. А сейчас человек живет хорошо, зарабатывает деньги, у него все круто, и люди многие завидуют.

Все ругают Кокорина за стрельбу из пистолета. Вы неправы