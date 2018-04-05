Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»

Мозгов с гулькин х*й! А почему мы тогда Роналдо не завидуем? Другим игрокам команд закордонных, которые получают гораздо больше. Месси, говорят на руки 40 лямов в евро получает, но он играет, блин, а не балет танцует. Кто из нас Месси завидует? Разве что кокорин....
Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал о дружбе с нападающим «Зенита» Александр Кокорин.
– Зимняя история с вашей свадьбы прогремела на всю страну. Удивились реакции на опубликованное видео со стрельбой из пистолета?
– Если бы пострелял я, такого бы точно не было! А зная придирчивое отношение многих людей в нашей стране к Саше, то становится понятно, почему так народ отреагировал. Несправедливо на мой взгляд. Будь на его месте любой другой, шум бы не поднялся.
– Почему же такое отношение?
– В стране много завистливых людей. Может, потому что зарабатывает большие деньги. Но зарабатывает их своим трудом, своим потом. Знаю Сашу с детства, мы тысячу рублей на месяц растягивали. Так вот жили. А сейчас человек живет хорошо, зарабатывает деньги, у него все круто, и люди многие завидуют.
Все ругают Кокорина за стрельбу из пистолета. Вы неправы