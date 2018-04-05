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    Чочиев: «Мы тысячу рублей с Кокориным на месяц растягивали. А сейчас ему многие завидуют, потому что много зарабатывает»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал о дружбе с нападающим «Зенита» Александр Кокорин.

    – Зимняя история с вашей свадьбы прогремела на всю страну. Удивились реакции на опубликованное видео со стрельбой из пистолета?

    – Если бы пострелял я, такого бы точно не было! А зная придирчивое отношение многих людей в нашей стране к Саше, то становится понятно, почему так народ отреагировал. Несправедливо на мой взгляд. Будь на его месте любой другой, шум бы не поднялся.

    – Почему же такое отношение?

    – В стране много завистливых людей. Может, потому что зарабатывает большие деньги. Но зарабатывает их своим трудом, своим потом. Знаю Сашу с детства, мы тысячу рублей на месяц растягивали. Так вот жили. А сейчас человек живет хорошо, зарабатывает деньги, у него все круто, и люди многие завидуют.

    Все ругают Кокорина за стрельбу из пистолета. Вы неправы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 20:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 15 апреля 2018, 16:02

      Мозгов с гулькин х*й! А почему мы тогда Роналдо не завидуем? Другим игрокам команд закордонных, которые получают гораздо больше. Месси, говорят на руки 40 лямов в евро получает, но он играет, блин, а не балет танцует. Кто из нас Месси завидует? Разве что кокорин....

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 апреля 2018, 20:33

      Если бы Кокорин зарабатывал, вопросов не было, а он их просто получает
      И ты зная, что к нему такое пристальное внимание, так подставил его с этим пистолетом. По дружески или из зависти подкинул подлянку?.

      0
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      Рейтинг: +37

      Beast86 7 апреля 2018, 16:07

      Господи, что за бред!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 10:40

      он больше своим пофигизмом и поведением людей раздражает чем зарплатой.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 07:52

      Дело даже не в деньгах - ведет себя Кокорин как то не по взрослому.

      2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 5 апреля 2018, 21:52

      Пол страны и сейчас так живет тысячу на месяц растягивают........

      4
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Andrew01 5 апреля 2018, 23:06

      да уж поболее чем пол страны.И страна не против,даже всячески способствует этому

      3
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      Рейтинг: +3434

      FRZZ 5 апреля 2018, 21:27

      Правильно говорит, в стране много завистливых людей.

      2
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 5 апреля 2018, 21:24

      Батя рассказывал зарабатывал 150р в месяц,семья 8 чел.,а ему дед рассказывал он 1 золотой зарабатывал и семь 19 чел.,а тому деду другой дед тот вообще шкуру выделывал со зверя лесного и денег вообще не знал. Отдай отчет за свои действия на данный момент,а не за то что было раньше.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 апреля 2018, 21:23

      Тогда тысячу рублей растягивали, теперь кальян и шаманское растягивают))

      4
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      Рейтинг: +1631

      sерж 5 апреля 2018, 21:21

      лет 10 назад хватало 500 рублей в месяц чисто на хлеб,булка в день

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > sерж 6 апреля 2018, 00:05

      2002 год большой батон 5 рублей стоил, а сейчас???

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