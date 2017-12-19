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    Все ругают Кокорина за стрельбу из пистолета. Вы неправы


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    Голосов: 20
    19.12.2017 11:30
    Поведение форварда на осетинской свадьбе – это его личное дело.

    Кокорин пострелял в воздух из пистолета на свадьбе в Осетии. Казалось бы, с кем не бывает: ну, пострелял, ну, заплатит административный штраф. Но нет – очередной проступок Кокорина становится самой обсуждаемой новостью недели. Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин, например, осудил форварда сборной России в инстаграме: «Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове... Не стоит волноваться! Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть».

    По-моему, на этот раз с Кокориным обошлись несправедливо. Глупо травить 26-летнего миллионера за выкрутасы на свадьбе. Свадьбы для того и существуют, чтобы отпустить вожжи и напиться, а если не напиться, то пострелять в воздух. А если не пострелять в воздух, то еще что-нибудь.

    Пистолеты в руках Кокорина – это, по-хорошему, вообще не наше дело. Вот совсем недавно Кокорин почти не играл в футбол, но высасывал из «Газпрома» 3,5 миллиона евро в год. Тогда это было наше, журналистское дело: ругать нападающего, мотивировать его к развитию. Александр вырос, и при Манчини стал одним из лучших игроков «Зенита».

    Впереди чемпионат мира, и от Кокорина требуется одно – ударно отыграть зимой и весной, дотащив «Зенит» до поздней стадии еврокубка. Но мы все равно обсуждаем (и осуждаем) пистолеты. Как будто от этого зависит то, сколько голов Кокорин положит в ворота сборных Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

    От пистолетов не зависит, но от повсеместной травли – вполне. Когда Кокорин отрывался с Мамаевым в Монте-Карло после провального Евро – это было одно. Когда он подшучивал над Черчесовым на пару с Дзюбой – это тоже было не очень красиво. За это можно было линчевать и бить. Но не за стрельбу на осетинской свадьбе в окружении его друзей.

    Мужчина провел отличные полсезона, забил 16 голов, оформил 5 голевых передач – нам нужно порадоваться, что он наконец привел себя в порядок и пошел по пути Смолова.

    Но для публики Кокорин – как красная тряпка для быка. Кокорин то, Кокорин это – футболист только-только взялся за дело и забивает не табак в кальян, а голы в ворота, но его снова тащат на плащаницу за малейший проступок.

    Даже посиделки в Монте-Карло не имели отношения к футбольной жизни Кокорина, но тогда у медиа хотя бы был повод – разгром наших в Тулузе. А сейчас что? Кокорин даже какую-нибудь пташку не подстрелил.

    Давайте честно: стрельба Кокорина в воздух – привилегия правоохранительных органов. Наша привилегия – футбол. Кокорин умеет играть в футбол, минувшей осенью этот тезис нашел подтверждение. Вот и будем обсуждать Кокорина-футболиста, а писать такие комментарии – не будем:

    И еще несколько поджогов от Тимофея Яценко:

    «Золотой мяч» – это невыносимо скучно. Нужны перемены

    «Челси» – это Ксения Собчак. И вот почему

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 2 Голосов: 20
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 26 декабря 2017, 19:02

      А если он в следующий раз голову кому нибудь прострелит?По моему пока он кого нибудь не пристрелил или не задавил на своих авто его пора посадить.Если мозгов нет их и к сорока не будет

      0
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      Рейтинг: -20

      xamz 22 декабря 2017, 20:50

      Кокорин это не игрок и не человек, он опозорил уже себя на весь свет и я презираю этого игрока и болеть за сборную россии на чемпионате мира не буду, пока у нас в сборной играют такие уроды.

      -1
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      Рейтинг: +81

      Kugal 21 декабря 2017, 11:32

      что эти пистолеты, если б из гранатомета шмальнул, еще куда не шло, можно было пообсуждать, а так...

      -1
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 21 декабря 2017, 09:22

      И кстати автора за такое: "Свадьбы для того и существуют, чтобы отпустить вожжи и напиться, а если не напиться, то пострелять в воздух", тоже не надо по головке гладить!!!

      0
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 21 декабря 2017, 09:21

      Надо наказать!!, стрельба его личной дело???ОК!!!Но это правонарушение, оружие - это не игрушка, он медийная личность - на него дети смотрят в конце концов!!!!!!!!По крайней мере не имел он права публиковать это в социальных сетях!!!Когда мы видим как по Москве, Питеру разъезжают на свадебных Геликах люди с кавказкой внешностью и вытаскивают руки с пистолетами мы говорим немного другие вещи о таких людях, их умственных способностях и т.д.!!!А чем этот "миллионер" лучше"

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 21 декабря 2017, 03:48

      Давайте дождемся лета...И посмотрим как там Алексашка "стрелять" будет.Вот тогда и припомним ему все.И вождение и стрельбу...и прочие шалости и жесты.P.S.Ведет себя как папуас.Вот что то я не припоминаю таких выходок у игроков сб Германии.Там о имидже сборной заботятся.Как то так.

      0
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      Рейтинг: +1657

      Кронштадт65 > mutabor0992 24 декабря 2017, 11:56

      а прыгающий глушак на крыше авто, это не папуас. что-же вы его не осуждаете

      -2
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Кронштадт65 24 декабря 2017, 15:43

      Ну ты сравнил!!!Там чел чемпионство празднует.А этот постоянно или влипает,или пиарится???А как до футбола доходит,так ему стринги жмут.

      2
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > mutabor0992 24 декабря 2017, 16:01

      Кому ты объясняешь?)) Дебилу?

      0
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      Рейтинг: +1657

      Кронштадт65 > Kotofey75 10 марта 2018, 22:00

      дебил твое кредо

      -1
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      Рейтинг: +1657

      Кронштадт65 > mutabor0992 10 марта 2018, 22:02

      какая разница по какому поводу папуасить

      -1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Кронштадт65 11 марта 2018, 15:05

      Проснулся через полгода, дебил?))

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      Рейтинг: +1657

      Кронштадт65 > Kotofey75 24 апреля 2020, 00:49

      меньше трёх месяцев неуч

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      Рейтинг: +5926

      Павелий 20 декабря 2017, 19:24

      "Свадьбы для того и существуют, чтобы отпустить вожжи и напиться, а если не напиться, то пострелять в воздух. А если не пострелять в воздух, то еще что-нибудь."

      Категорически не согласен. Более того, на Кокорина в его неплохом футбольном состоянии как на ориентир смотрит миллион мальчишек. Он должен подавать пример хорошего человека и футболиста, а не то дно, которе мы видим.

      Считаю, его нужно наказать очень строго.

      1
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 20 декабря 2017, 19:19

      надо по головушке дурной его погладить

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 20 декабря 2017, 12:37

      Давайте разберёмся в ситуации с точки зрения закона.
      1. Фото с пистолетами. Данное фото ни к чему не привяжешь, это могут быть как муляжи, так и пневматика (воздушка). Так, что про фото можно забыть, нарушений нет.
      2. Видео со стрельбой. На видео видно как Шурик стреляет из огнестрельного оружия (либо боевой ПМ, либо травмат), это понятно по огонькам выходящим из ствола, при этом это сто процентов не пугач-игрушка, так как пистолет встал на затворную задержку, значит была гильза и соответственно последний патрон. При таком факте можно предъявить Шурику статью 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах", но при этом нужно провести некоторые мероприятия, а именно опросить Шурика и присутствовавших на свадьбе гостей, чьё было оружие, выпивал ли Кокорин алкоголь и где именно были произведены данные выстрелы. Могу сказать со 100% уверенностью, что кавказцы не одного секрета не раскроют, в связи с этим придётся основываться на показаниях Кокорина. Также я уверен, что Саша всё скажет грамотно и максимальное, что ему можно будет предъявить - "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил -
      влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой". В итоге, при очень грамотном раскладе ему по закону ничего не будет. На него просто не смогут составить протокол и пройдет срок давности правонарушения.
      Ну и скажу от себя, в России хватает преступлений и правонарушений которые нужно выявлять и раскрывать, а Шурик ни кому не навредил. Отстаньте от парня!!!!!

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > ТИНКИ-ВИНКИ 20 декабря 2017, 13:59

      Ты олень, фото с оружием запрещено постить

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Italian_93 20 декабря 2017, 14:54

      Оленя в зеркале увидишь, петух. Задайся вопросом, что является оружием, а что нет. Это может быть воздушка. Да и вообще первый раз слышу о запрете фото с оружием. Скажи в каком законодательном акте это прописано???? Или же ты из диванных петухов, которые слышали от кого то, но не знают точно где.

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      Рейтинг: +661

      Killer_King > ТИНКИ-ВИНКИ 20 декабря 2017, 15:59

      Видать ты сам из аула да и не адекват, раз монитор уже забрызгал на критику, откупится не ссы

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > ТИНКИ-ВИНКИ 20 декабря 2017, 19:06

      Объясню... В общественном месте тупоголовый имбицил достает ствол. Этого достаточно для того, чтобы его приняли, независимо оттого пугач это или боевое оружие. Но вообще вопрос не в законности и незаконности содеянного, а в том, что малолетние дебилы постят в сети все без разбору. А на взгляд обывателя это-вызов. " Я -звезда херова и Вы мне пох".

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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 20 декабря 2017, 11:41

      Из статьи не понятно умеет ли Кокорин обращаться с оружием. Если, нет то оружие доверять ему реально опасно и критикуют его по делу. Случайное ранение и он вместо ЧМ поедет с зеками играть.

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