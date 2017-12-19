Все ругают Кокорина за стрельбу из пистолета. Вы неправы

Поведение форварда на осетинской свадьбе – это его личное дело.

Кокорин пострелял в воздух из пистолета на свадьбе в Осетии. Казалось бы, с кем не бывает: ну, пострелял, ну, заплатит административный штраф. Но нет – очередной проступок Кокорина становится самой обсуждаемой новостью недели. Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин, например, осудил форварда сборной России в инстаграме: «Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове... Не стоит волноваться! Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть».

По-моему, на этот раз с Кокориным обошлись несправедливо. Глупо травить 26-летнего миллионера за выкрутасы на свадьбе. Свадьбы для того и существуют, чтобы отпустить вожжи и напиться, а если не напиться, то пострелять в воздух. А если не пострелять в воздух, то еще что-нибудь.

Пистолеты в руках Кокорина – это, по-хорошему, вообще не наше дело. Вот совсем недавно Кокорин почти не играл в футбол, но высасывал из «Газпрома» 3,5 миллиона евро в год. Тогда это было наше, журналистское дело: ругать нападающего, мотивировать его к развитию. Александр вырос, и при Манчини стал одним из лучших игроков «Зенита».

Впереди чемпионат мира, и от Кокорина требуется одно – ударно отыграть зимой и весной, дотащив «Зенит» до поздней стадии еврокубка. Но мы все равно обсуждаем (и осуждаем) пистолеты. Как будто от этого зависит то, сколько голов Кокорин положит в ворота сборных Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

От пистолетов не зависит, но от повсеместной травли – вполне. Когда Кокорин отрывался с Мамаевым в Монте-Карло после провального Евро – это было одно. Когда он подшучивал над Черчесовым на пару с Дзюбой – это тоже было не очень красиво. За это можно было линчевать и бить. Но не за стрельбу на осетинской свадьбе в окружении его друзей.

Мужчина провел отличные полсезона, забил 16 голов, оформил 5 голевых передач – нам нужно порадоваться, что он наконец привел себя в порядок и пошел по пути Смолова.

Но для публики Кокорин – как красная тряпка для быка. Кокорин то, Кокорин это – футболист только-только взялся за дело и забивает не табак в кальян, а голы в ворота, но его снова тащат на плащаницу за малейший проступок.

Даже посиделки в Монте-Карло не имели отношения к футбольной жизни Кокорина, но тогда у медиа хотя бы был повод – разгром наших в Тулузе. А сейчас что? Кокорин даже какую-нибудь пташку не подстрелил.

Давайте честно: стрельба Кокорина в воздух – привилегия правоохранительных органов. Наша привилегия – футбол. Кокорин умеет играть в футбол, минувшей осенью этот тезис нашел подтверждение. Вот и будем обсуждать Кокорина-футболиста, а писать такие комментарии – не будем:

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