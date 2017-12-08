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    «Золотой мяч» – это невыносимо скучно. Нужны перемены


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    Голосов: 17
    08.12.2017 19:50
    Индивидуальным наградам в таком виде пора на свалку.

    «Я против «Золотого мяча» и подобных премий. Они мотивируют людей играть только ради собственной выгоды. Я видел, как рушились карьеры только потому, что футболист был одержим призами и наградами», – в 2015 году Арсен Венгер казнил «Золотой мяч» и все другие индивидуальные награды для футболистов. Думающему человеку давно понятно, что «Золотой мяч» имеет такое же (приблизительное) отношение к футболу, как премия «Оскар» – к кинематографу.

    Впрочем, «Оскар» хотя бы делится на категории и близок к объективности на уровне концепта. «Золотой мяч» – совсем другое дело. В футбол играют вратари, защитники, полузащитники и нападающие, но награду лучшему футболисту года в большинстве случаев берут игроки атаки. Год назад Пепе имел не меньшее влияние на успехи «Реала» и сборной Португалии, чем Криштиану Роналду, что не помешало Кришу забрать очередной экспонат в коллекцию, а Пепе – остаться ни с чем.

    Противостояние Роналду и Месси уже давно откровенно наскучило: мир нуждается в новых героях, а не в бесконечной перетасовке двух поднадоевших фамилий. Роналду эталонно провел первую половину 2017 года и слил в трубу старт нового сезона, но феерии в весенней стадии Лиги чемпионов оказалось достаточно, чтобы наградить его очередным «Золотым мячом».

    Криштиану мог вообще не появляться на поле этой осенью – хет-трики в ворота «Баварии» и «Атлетико» и дубль «Ювентусу» закрепили за ним право на пятую золотую игрушку еще в начале июня.

    Кстати, в этом главный просчет создателей премии: ее почему-то вручают по итогам календарного года, хотя более логичной смотрелась бы организация церемонии в августе, перед началом нового сезона. В таком случае к сегодняшней награде Роналду было бы меньше вопросов. Криш – триумфатор первой половины года, но никак не всех двенадцати месяцев. Кавани, Месси, Салах – прямо сейчас все они играют в футбол ярче, но у организаторов из France Football еще с лета была заказана фотосессия Криша на Эйфелевой башне.

    Главная претензия к современному «Золотому мячу» – это то, что вручение премии превратилось в скучное, тухлое и донельзя предсказуемое предприятие. Возврат решения в руки журналистов должен встряхнуть премию и добавить новые имена в шорт-лист победителей.

    К сожалению, в этом году все прошло скучно и буднично. Все те же имена и все те же речи – День сурка убивает интригу и заставляет жать на крестик при любом упоминании «Золотого мяча». Все равно не узнаешь ничего нового.

    Так что спокойно уходите в анабиоз на год-другой. Совсем скоро Роналду окончательно постареет, а Месси чуть снизит планку, и тогда у нас будет что обсудить. А пока можно разве что перепеть Виктора Цоя.

    Перемен требуют наши сердца.

    Перемен требуют наши глаза.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 17
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +135

      dimazavr 9 декабря 2017, 03:55

      Не могу быть дружелюбным,обсуждая статью неприятного персонажа. Вам наскучило? А вы кто? Есть ли у вас самого, какой-никакой потенциал для завоевания чего бы то ни было? Два футбольных полубога живут с вами в одно время! Это счастье! Их два, уже неплохо. Можно выбирать. Ах, вы,похоже не допущенны к тем, кто выбирает. И вас это раздражает. А ещё вас раздражает, что вы не Моцарт, не Рафаэль, не Пушкин и так далее. Ваш личный рейтинг зиждется на отвратительной возможности охаивать то, до чего вы никогда не дотянетесь. Не трогайте великое, будьте самокритичнее, задайте себе вопрос: А не обнаглел ли я?

      2
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      Рейтинг: +5

      RISHANTOS > dimazavr 9 декабря 2017, 09:32

      Очень круто сказано!!!

      0
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      Рейтинг: +3137

      m40 > dimazavr 9 декабря 2017, 13:45

      Меня раздражает, что получают одни и те же, даже когда не в форме, просто по инерции уже. Хави, Иньеста, Снейдер, Ибрагимович и многие другие достойные игроки в свое время остались без ЗМ. Сейчас Левандовски, Буффон, де Хеа, Гризман, Азар, Игуаин, Неймар, Дибала разве сильно хуже этих двоих ,,полубогов,,?

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > m40 9 декабря 2017, 20:49

      у таких как Азар,Неймар,ДДх,Дибала все еще впереди,они уж слишком молоды и да,чтобы получить такой приз надо что-то серьезное выиграть,Рон выиграл 3 ЛЧ из 4,не считая побед в чемпе еще прихватил ЧЕ!!!а что сделали те кого ты привел в пример???

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > m40 9 декабря 2017, 20:52

      и да...они все и рядом не стоят с этими как ты сказал двумя!!! заслуги перед футболом и личные награды об этом говорят!!!не писал бы куйню...

      0
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 9 декабря 2017, 00:29

      "недоМужик, правый верхний угол в начале новости, если что" с розовой аватаркой, написал новость!!! А вы тут обсуждаете, что он написал...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 8 декабря 2017, 23:26

      Как только лучший футболист в истории- Роналду получл очередной Заслуженный ЗМ , кому -то не стала интересна идея вручения этой награды !!! Завидуйте молча !

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 8 декабря 2017, 22:20

      Роналду не виноват в том,что есть такая награда и то,что есть достойный конкурент в роли Месси!!!КриРо просто не хотел проигрывать эту дуэль мячей и его игра тому доказательство(в прошлом сезоне и до него)
      с автором не согласен по поводу сравнения с Пепе...какую бы позицию он на поле не занимал все его заслуги всегда будут гаснуть на фоне выдающейся игры Рона или того же Месси!!!а для вратарей и дэферов есть другие награды)))поэтому статья абсолютно не уместна в данное время!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 декабря 2017, 13:57

      полностью согласен, все по делу.

      0
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      Рейтинг: +41

      artem303 8 декабря 2017, 10:50

      роналдо надоели быть популярным

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 декабря 2017, 10:22

      ок, а если объективно, то кому давать по итогам ? кто выиграл столько же и забивал столько же?

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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 8 декабря 2017, 09:33

      Ждем когда они состарятся, тогда будет что-то новенькое)

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 декабря 2017, 09:08

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      если еще раз зм получит португальский *****,я перестану интересоваться футболом

      -9
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 8 декабря 2017, 10:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      понеслись соплежуи португальца минусы ставить... вперед,девки

      -6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 84aivengo 8 декабря 2017, 10:57

      Ты с такой логикой вообще можешь хер сосать и не интересоваться футболом,дурачек

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Татарин за ЦСКА 8 декабря 2017, 11:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      осторожней на поворотах,уважаемый .... оскорбление показывает скудный ум и недальновидный характер.... и это все о тебе,братан

      -4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 84aivengo 8 декабря 2017, 11:23

      Ты тоже самое написал про КриРо,к тебе это тоже относиться

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 декабря 2017, 04:21

      А худшему игроку премия вручается?))) Например премия "Деревянный костыль" . Есть претенденты, даже из России.... Дзюбиньо, например))))

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