«Золотой мяч» – это невыносимо скучно. Нужны перемены

Индивидуальным наградам в таком виде пора на свалку.

«Я против «Золотого мяча» и подобных премий. Они мотивируют людей играть только ради собственной выгоды. Я видел, как рушились карьеры только потому, что футболист был одержим призами и наградами», – в 2015 году Арсен Венгер казнил «Золотой мяч» и все другие индивидуальные награды для футболистов. Думающему человеку давно понятно, что «Золотой мяч» имеет такое же (приблизительное) отношение к футболу, как премия «Оскар» – к кинематографу.

twit text — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 7, 2017

Впрочем, «Оскар» хотя бы делится на категории и близок к объективности на уровне концепта. «Золотой мяч» – совсем другое дело. В футбол играют вратари, защитники, полузащитники и нападающие, но награду лучшему футболисту года в большинстве случаев берут игроки атаки. Год назад Пепе имел не меньшее влияние на успехи «Реала» и сборной Португалии, чем Криштиану Роналду, что не помешало Кришу забрать очередной экспонат в коллекцию, а Пепе – остаться ни с чем.

Противостояние Роналду и Месси уже давно откровенно наскучило: мир нуждается в новых героях, а не в бесконечной перетасовке двух поднадоевших фамилий. Роналду эталонно провел первую половину 2017 года и слил в трубу старт нового сезона, но феерии в весенней стадии Лиги чемпионов оказалось достаточно, чтобы наградить его очередным «Золотым мячом».

Криштиану мог вообще не появляться на поле этой осенью – хет-трики в ворота «Баварии» и «Атлетико» и дубль «Ювентусу» закрепили за ним право на пятую золотую игрушку еще в начале июня.

Кстати, в этом главный просчет создателей премии: ее почему-то вручают по итогам календарного года, хотя более логичной смотрелась бы организация церемонии в августе, перед началом нового сезона. В таком случае к сегодняшней награде Роналду было бы меньше вопросов. Криш – триумфатор первой половины года, но никак не всех двенадцати месяцев. Кавани, Месси, Салах – прямо сейчас все они играют в футбол ярче, но у организаторов из France Football еще с лета была заказана фотосессия Криша на Эйфелевой башне.

twit text — B/R Football (@brfootball) December 7, 2017

Главная претензия к современному «Золотому мячу» – это то, что вручение премии превратилось в скучное, тухлое и донельзя предсказуемое предприятие. Возврат решения в руки журналистов должен встряхнуть премию и добавить новые имена в шорт-лист победителей.

К сожалению, в этом году все прошло скучно и буднично. Все те же имена и все те же речи – День сурка убивает интригу и заставляет жать на крестик при любом упоминании «Золотого мяча». Все равно не узнаешь ничего нового.

Так что спокойно уходите в анабиоз на год-другой. Совсем скоро Роналду окончательно постареет, а Месси чуть снизит планку, и тогда у нас будет что обсудить. А пока можно разве что перепеть Виктора Цоя.

Перемен требуют наши сердца.

Перемен требуют наши глаза.

Другие поджоги от Тимофея Яценко:

Почему кризис «Спартака» – это норма

«Челси» – это Ксения Собчак. И вот почему

Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя