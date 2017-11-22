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    «Челси» – это Ксения Собчак. И вот почему


    1.4
    Голосов: 29
    22.11.2017 11:00
    У лондонского суперклуба и журналистки-политика много общего.

    Ксения Собчак баллотируется в президенты России. Та самая Ксения Собчак, что десять лет назад стала символом российского плохого вкуса – вела убогое шоу на ТНТ, снималась в клипе Тимати и эксплуатировала образ глупой блондинки.

    Сегодня Ксения Анатольевна рассуждает, как обустроить Россию. Только не стоит забывать, что не так давно Собчак занималась совсем другими темами.

    В новейшей футбольной истории есть похожий прецедент – это «Челси» Романа Абрамовича, обладающий сегодня кристально чистой репутацией разумного топ-клуба. Но все те же 10-13 лет назад «Челси» жил на таком же эпатаже, на каком в те годы жила Собчак: сорил деньгами, звал к себе самовлюбленного Моуринью и вызывал у болельщиков весь ассортимент чувств – от липкой, как ириска, зависти до обжигающей, как абсент, злости.

    «Челси» Абрамовича стал первым успешным футбольным проектом, где за результат более или менее полностью ответили деньги. Пройдет немного времени, и пример синих вдохновит сперва шейхов из ОАЭ на покупку «Манчестер Сити», затем – шейхов из Катара на покупку «Пари Сен-Жермен». Трофеи и слава «Челси» сменили парадигму в европейском футболе; паттерн «что нам делать, чтобы выиграть» был вытеснен паттерном «кого нам купить, чтобы выиграть».

    К 2017 году «Челси» практически полностью отмылся от репутации всеми ненавидимого денежного мешка; двухминутки ненависти теперь достаются Манчестеру, Парижу или китайскому безумному расточительству.

    Сегодняшний «Челси» выгодно продает и точечно покупает: в трансферной политике синих нет ничего лишнего – больше никаких Торресов за 50 миллионов. Развратный сноб, швыряющий купюры из окна лимузина, превратился в сварливого дядюшку Гобсека, и теперь уже фанаты «Челси» вправе налиться желчью и настрочить пару гневных твитов о том, что «Ман Сити» нагло и бесцеремонно скупает титулы.

    Жозе Моуринью и Роман Абрамович в период первых завоеваний «Челси».

    В репутации Собчак есть тот же самый косяк: сегодня она баллотируется в президенты и играет в святошу, хотя еще вчера делала все, чтобы Россия деградировала. Мы об этом практически забыли; та Собчак – гламурная ведущая сомнительного телепроекта – теперь кажется избытком инфернального прошлого. Необязательного, чтобы держать его в памяти.

    И вы знаете, «Дом-2» (проект, сделавший Собчак знаменитой) даже не вызывает у меня внутренней изжоги, но я за то, чтобы называть вещи своими именами. И Собчак, и сегодняшний «Челси», разработав образы серьезности, не должны забывать о своем прошлом.

    Ковер задавал стиль всей комнате, и, если его украли, это не значит, что ковра на самом деле никогда не было.

    Другие тексты Тимофея Яценко:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, The Telegraph
    Рейтинг: 1.4 Голосов: 29
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    Комментарии (36)
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    boggp
    1511364106
    100гр и соленый огурец ;)
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    dddolphin
    1511369024
    Статья с тегом "Мнение" ? Как много ошибок в словосочетании "Излишне накатил".
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    giluxa1963
    1511369045
    что общего ? челси -это Абрамович ,Абрамович друг Гинера,Гинер -это ЦСКА,ЦСКА-это кони ,Собчак -это лошадь все цепь замкнулась
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    Portoz
    1511371480
    уберите эту рожу отсюда
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    XaXatyn
    1511389366
    Автору пока заканчивать писать такой бред !
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    Максим80
    1511412434
    автор постоянно пишет бред а редакции насрать на это и то что такие писаки бесят читателей!!!! все говорят сайту что уже заколебали эти писаки а редакция просто банит своих читателей!!!! создаётся впечатление что сайту наплевать на людей которые читают его и которые приносят сайту прибыль этим, а таких вот писак они любятну раз так то предлагаю найти сайт которому не наплевать на своих читателей!!!!!!!! а теперь банте меня
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    fenyablr
    1511507339
    Быдлосина
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    Hugo Lloris
    1511529589
    все правильно написал
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    MU-fanatic
    1511627669
    Путина рожа не лучше)))
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    VOLK83
    1512858585
    Хорош может заказные статьи писать!? На кого рассчитано? на безмозглых малолеток??
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