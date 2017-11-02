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    • Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго

    Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго


    3.8
    Голосов: 17
    02.11.2017 12:30
    Испанская гегемония рушится, и это уже не остановить.

    Последняя победа английской команды в Лиге чемпионов датируется 2012 годом: тогда «Челси» отыгрался за годы неудач и взял главный европейский трофей на стадионе мюнхенской «Баварии» в игре против нее же. После этого – ни одного финала с участием команд из Англии и всего два полуфинала («Челси» в сезоне-2013/14 и «Манчестер Сити» в сезоне-2015/16). Испания захватила европейский футбол и штамповала одну победу за другой; где-то неподалеку были «Бавария» и «Ювентус», а все остальные – далеко позади.

    Этот сезон Лиги чемпионов – первый за долгое время, в котором испанские клубы не выглядят главными фаворитами. Три простых факта:

    1) «Атлетико» сгонял две ничьи с «Карабахом» (тот еще позор) и не выходит из группы, пропуская вперед чемпиона Англии «Челси» и «Рому»;

    2) «Тоттенхэм» взял четыре очка в спаренных матчах с «Реалом» и откинул Мадрид на второе место в группе. «Мы проиграли лучшей команде, чем мы», – резюмировал Зидан избиение своих парней на «Уэмбли»;

    3) «Барса» впервые с 2012 года не смогла забить в игре группового этапа ЛЧ, что на фоне общей испанской деградации не кажется простым совпадением.

    При этом у английских клубов все замечательно: в плей-офф мы увидим сразу пять команд из самой богатой и распиаренной лиги мира. После четвертого тура англичане проиграли всего один раз на пятерых – это проблемный «Челси» Антонио Конте развалился в Риме и пропустил три пробоины. Но неудача «Челси» меркнет по сравнению с максимальным результатом двух Манчестеров и феерическим «Тоттенхэмом». Испанофилам нужно смириться: в финале вместо мадридского дерби их, возможно, ожидает манчестерское.

    Месси, Роналду, Неймар – лучшие из лучших не играют в АПЛ, но общий уровень английского чемпионата крайне высок. Здесь даже у провинциального «Стока» есть деньги на Джердана Шакири – вполне логично, что у столь сильной лиги будет максимальное представительство в плей-офф Лиги чемпионов.

    Британское бабло постепенно выигрывает у всех, и возвращение лондонско-манчестерской гегемонии в европейском футболе – лишь вопрос времени. По сути, камбэк уже состоялся, история совершила виток по спирали. «Тоттенхэм», который уверенно, по делу и без вариантов прихлопывает чемпиона Испании, – эта картинка еще пару лет назад сошла бы разве за сюр из фильма Бунюэля.

    Сегодня это – чистая правда и реальность. Деле Алли раскидал Серхио Рамоса финтами так же легко, как в матче с каким-нибудь «Плимутом», и поставил черту под испанской диктатурой. Следующей победы испанского футбола в еврокубках мы будем ждать столько же, сколько ждали возвращения английских грандов в форму, – лет пять, не меньше.

    Пока история не совершит очередной виток.

    Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 17
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    Комментарии (32)
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    Rooney102
    1509631338
    все к этому и идет.так и будет
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    Romio-xxx
    1509632583
    Просто возраст берет своё.Нынешние короли футбола-Месси и Роналду уже не те.Но скоро Испания купит того же Али,еще кого нибудь и опять будут править ЛЧ. Только АПЛ всегда останется быть лучшей,как ни крути!!!
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    Yurini
    1509633929
    Испаногегемония заканчивается! и в этом году Чемпион сменится Английским клубом! Скриньте!
    Ответить
    mihail200606
    1509638852
    слишком уверенные утверждения про в новый виток , про пять лет ожидания побед испанцев..да , тенденция вроде есть такая, но уже в следующем сезоне все может поменяться - новые бешеные покупки, переходы тренеров - ожидать можно что угодно.. да и не факт еще, что ЛЧ выиграет англия...
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    Поль
    1509649064
    Ты чё несёшь?!)) кто=нибудь, остановите его!!!не то хаддерсфилд выиграет лигу чемпионов!!!
    Ответить
    Валерий2705
    1509649222
    Очень поспешное заявление. Да, с явным спадом испанских клубов соглашусь. Англичане сильны, но... Во-первых это два Манчестера и Тотенхэм, Ливерпулю ничего не светит в плэй-офф с их стабильностью, а Челси гораздо слабее, чем в прошлом сезоне. При этом говорить, про 2 английских клуба в финале, ох как преждевременно. На чем основано такое голословное заявление? Победа шпор над сливочными? Да, по делу, сильно, но не так давно и Боруссия Д, в группе, возила на своем поле Реал, а толку? У Ман. сити и МЮ не самые сильные группы, в плей-офф все будет по другому. Да, кто то из них вполне может оказаться в финале, но есть например ПСЖ, который сейчас тоже очень хорош, в Баварию вернулся Хайнкес, который не так уж и давно делал из Баварии машину, сейчас они выйдут из группы и до плей-офф у него будет время. Ну а сбрасывать со счетов Реал и Барсу на фоне группового этапа - глупо...
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    ljrljr0505
    1509652234
    цыплят по осени считают... так что поживем-увидим. По групповому этапу судить преждевременно и неправильно...
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    Anton-champion
    1509669681
    Согласен с автором статьи полностью.Это разве игра победителя ЛЧ в Лондоне?Реал не дойдёт до полуфинала.Им нужно омалаживать состав.Рад за МЮ,виден прогресс и видна рука Мауринью.
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    Seamus
    1509690771
    Спорно... Давно болею за МЮ, но не верю, что они возьмут ЛЧ в этом сезоне... Тоттенхэм... стильно, модно, молодежно... но мастерства и опыта не хватит для победы в плей-офф. МанСити ближе всего, на мой взгляд. Полуфинал, может даже финал. Хотя, я бы поставил на финал Реал - ПСЖ.
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    nailvakh
    1509876699
    Тимофей, рано ты деферамбы начал петь. Тотенхем уже несколько лет играет на таком уровне, уверен что если б с реалом был плейоф, то они б не прошли. Он сдулся с мю, который тоже пока что феерит только со слабыми. Более менее выглядит сити, но опять же непонятно как они будут выглядеть с командой своего уровня. Реал по-прежнему фаворит, барса, конечно, уже не то, но у них есть месси и суарес
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