Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго

Последняя победа английской команды в Лиге чемпионов датируется 2012 годом: тогда «Челси» отыгрался за годы неудач и взял главный европейский трофей на стадионе мюнхенской «Баварии» в игре против нее же. После этого – ни одного финала с участием команд из Англии и всего два полуфинала («Челси» в сезоне-2013/14 и «Манчестер Сити» в сезоне-2015/16). Испания захватила европейский футбол и штамповала одну победу за другой; где-то неподалеку были «Бавария» и «Ювентус», а все остальные – далеко позади.

Этот сезон Лиги чемпионов – первый за долгое время, в котором испанские клубы не выглядят главными фаворитами. Три простых факта:

1) «Атлетико» сгонял две ничьи с «Карабахом» (тот еще позор) и не выходит из группы, пропуская вперед чемпиона Англии «Челси» и «Рому»;

2) «Тоттенхэм» взял четыре очка в спаренных матчах с «Реалом» и откинул Мадрид на второе место в группе. «Мы проиграли лучшей команде, чем мы», – резюмировал Зидан избиение своих парней на «Уэмбли»;

3) «Барса» впервые с 2012 года не смогла забить в игре группового этапа ЛЧ, что на фоне общей испанской деградации не кажется простым совпадением.

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При этом у английских клубов все замечательно: в плей-офф мы увидим сразу пять команд из самой богатой и распиаренной лиги мира. После четвертого тура англичане проиграли всего один раз на пятерых – это проблемный «Челси» Антонио Конте развалился в Риме и пропустил три пробоины. Но неудача «Челси» меркнет по сравнению с максимальным результатом двух Манчестеров и феерическим «Тоттенхэмом». Испанофилам нужно смириться: в финале вместо мадридского дерби их, возможно, ожидает манчестерское.

Месси, Роналду, Неймар – лучшие из лучших не играют в АПЛ, но общий уровень английского чемпионата крайне высок. Здесь даже у провинциального «Стока» есть деньги на Джердана Шакири – вполне логично, что у столь сильной лиги будет максимальное представительство в плей-офф Лиги чемпионов.

Британское бабло постепенно выигрывает у всех, и возвращение лондонско-манчестерской гегемонии в европейском футболе – лишь вопрос времени. По сути, камбэк уже состоялся, история совершила виток по спирали. «Тоттенхэм», который уверенно, по делу и без вариантов прихлопывает чемпиона Испании, – эта картинка еще пару лет назад сошла бы разве за сюр из фильма Бунюэля.

Сегодня это – чистая правда и реальность. Деле Алли раскидал Серхио Рамоса финтами так же легко, как в матче с каким-нибудь «Плимутом», и поставил черту под испанской диктатурой. Следующей победы испанского футбола в еврокубках мы будем ждать столько же, сколько ждали возвращения английских грандов в форму, – лет пять, не меньше.

Пока история не совершит очередной виток.

Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ