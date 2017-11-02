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  • Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго

Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго

Последняя победа английской команды в Лиге чемпионов датируется 2012 годом: тогда «Челси» отыгрался за годы неудач и взял главный европейский трофей на стадионе мюнхенской «Баварии» в игре против нее же. После этого – ни одного финала с участием команд из Англии и всего два полуфинала («Челси» в сезоне-2013/14 и «Манчестер Сити» в сезоне-2015/16). Испания захватила европейский футбол и штамповала одну победу за другой; где-то неподалеку были «Бавария» и «Ювентус», а все остальные – далеко позади.

Этот сезон Лиги чемпионов – первый за долгое время, в котором испанские клубы не выглядят главными фаворитами. Три простых факта:

1) «Атлетико» сгонял две ничьи с «Карабахом» (тот еще позор) и не выходит из группы, пропуская вперед чемпиона Англии «Челси» и «Рому»;

2) «Тоттенхэм» взял четыре очка в спаренных матчах с «Реалом» и откинул Мадрид на второе место в группе. «Мы проиграли лучшей команде, чем мы», – резюмировал Зидан избиение своих парней на «Уэмбли»;

3) «Барса» впервые с 2012 года не смогла забить в игре группового этапа ЛЧ, что на фоне общей испанской деградации не кажется простым совпадением.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

При этом у английских клубов все замечательно: в плей-офф мы увидим сразу пять команд из самой богатой и распиаренной лиги мира. После четвертого тура англичане проиграли всего один раз на пятерых – это проблемный «Челси» Антонио Конте развалился в Риме и пропустил три пробоины. Но неудача «Челси» меркнет по сравнению с максимальным результатом двух Манчестеров и феерическим «Тоттенхэмом». Испанофилам нужно смириться: в финале вместо мадридского дерби их, возможно, ожидает манчестерское.

Месси, Роналду, Неймар – лучшие из лучших не играют в АПЛ, но общий уровень английского чемпионата крайне высок. Здесь даже у провинциального «Стока» есть деньги на Джердана Шакири – вполне логично, что у столь сильной лиги будет максимальное представительство в плей-офф Лиги чемпионов.

Британское бабло постепенно выигрывает у всех, и возвращение лондонско-манчестерской гегемонии в европейском футболе – лишь вопрос времени. По сути, камбэк уже состоялся, история совершила виток по спирали. «Тоттенхэм», который уверенно, по делу и без вариантов прихлопывает чемпиона Испании, – эта картинка еще пару лет назад сошла бы разве за сюр из фильма Бунюэля.

Сегодня это – чистая правда и реальность. Деле Алли раскидал Серхио Рамоса финтами так же легко, как в матче с каким-нибудь «Плимутом», и поставил черту под испанской диктатурой. Следующей победы испанского футбола в еврокубках мы будем ждать столько же, сколько ждали возвращения английских грандов в форму, – лет пять, не меньше.

Пока история не совершит очередной виток.

Человек, который делает из «Тоттенхэма» топ-клуб. И творит эволюцию АПЛ

Лига чемпионов Лига чемпионов Барселона Реал Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тоттенхэм Челси
Комментарии (32)
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almanev
1509615520
Ну ну) Весной глянем как МС соснет в 1/8ой
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Kulima
1509616878
Интересно, г-н Яценко, вы откажитесь от своих слов, если все английские гранды повылетают весной, ибо начнется заруба за трон АПЛ. Такое ощущение, что мысли ребенок излогал. Стоило испанцам чуть забуксовать так сразу же надо восхвалять Англию. Трезво надо на такие вещи смотреть
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Sterh
1509617292
Опять лососнут тунца в 1/8 - 1/4 Кроме Сити.
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Dgad
1509618272
Бред...цыплят по осени считают..
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zatonn
1509618770
Пример победы Челси в сезоне 2011-2012 крайне неудачный. Аристократы демонстрировали явный антифутбол, весь матч выстраивали автобус, и только неудачный удар Арьена Роббена в серии послематчевых пенальти помог им тогда увезти Кубок.
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Kondrat Jr
1509620084
Слишком пафосно и ничем по сути не обосновано. Это всего лишь промежуточный результат группового этапа, где смысл один-единственный - выйти из группы. Первое или второе место - вообще не суть! Нет никаких оснований считать, что весной Реал с Барсой, выйдя со вторых мест в своих "осенних" группах, по очереди не снимут скальпы с обоих Манчестеров, и с Челси, и с Тоттэнхема в придачу. Последние так вообще никогда не показывали мощной стабильной игры на протяжении всего сезона, традиционно сбавляя по весне. Так что рано ещё медальки раздавать. Как бы плакать потом не пришлось.
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Italian_93
1509623423
Плей офф начнется и опять в очке будут
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Romio-xxx
1509632583
Просто возраст берет своё.Нынешние короли футбола-Месси и Роналду уже не те.Но скоро Испания купит того же Али,еще кого нибудь и опять будут править ЛЧ. Только АПЛ всегда останется быть лучшей,как ни крути!!!
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Yurini
1509633929
Испаногегемония заканчивается! и в этом году Чемпион сменится Английским клубом! Скриньте!
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Валерий2705
1509649222
Очень поспешное заявление. Да, с явным спадом испанских клубов соглашусь. Англичане сильны, но... Во-первых это два Манчестера и Тотенхэм, Ливерпулю ничего не светит в плэй-офф с их стабильностью, а Челси гораздо слабее, чем в прошлом сезоне. При этом говорить, про 2 английских клуба в финале, ох как преждевременно. На чем основано такое голословное заявление? Победа шпор над сливочными? Да, по делу, сильно, но не так давно и Боруссия Д, в группе, возила на своем поле Реал, а толку? У Ман. сити и МЮ не самые сильные группы, в плей-офф все будет по другому. Да, кто то из них вполне может оказаться в финале, но есть например ПСЖ, который сейчас тоже очень хорош, в Баварию вернулся Хайнкес, который не так уж и давно делал из Баварии машину, сейчас они выйдут из группы и до плей-офф у него будет время. Ну а сбрасывать со счетов Реал и Барсу на фоне группового этапа - глупо...
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