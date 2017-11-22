«Челси» – это Ксения Собчак. И вот почему

Ксения Собчак баллотируется в президенты России. Та самая Ксения Собчак, что десять лет назад стала символом российского плохого вкуса – вела убогое шоу на ТНТ, снималась в клипе Тимати и эксплуатировала образ глупой блондинки.

Сегодня Ксения Анатольевна рассуждает, как обустроить Россию. Только не стоит забывать, что не так давно Собчак занималась совсем другими темами.

В новейшей футбольной истории есть похожий прецедент – это «Челси» Романа Абрамовича, обладающий сегодня кристально чистой репутацией разумного топ-клуба. Но все те же 10-13 лет назад «Челси» жил на таком же эпатаже, на каком в те годы жила Собчак: сорил деньгами, звал к себе самовлюбленного Моуринью и вызывал у болельщиков весь ассортимент чувств – от липкой, как ириска, зависти до обжигающей, как абсент, злости.

«Челси» Абрамовича стал первым успешным футбольным проектом, где за результат более или менее полностью ответили деньги. Пройдет немного времени, и пример синих вдохновит сперва шейхов из ОАЭ на покупку «Манчестер Сити», затем – шейхов из Катара на покупку «Пари Сен-Жермен». Трофеи и слава «Челси» сменили парадигму в европейском футболе; паттерн «что нам делать, чтобы выиграть» был вытеснен паттерном «кого нам купить, чтобы выиграть».

К 2017 году «Челси» практически полностью отмылся от репутации всеми ненавидимого денежного мешка; двухминутки ненависти теперь достаются Манчестеру, Парижу или китайскому безумному расточительству.

Сегодняшний «Челси» выгодно продает и точечно покупает: в трансферной политике синих нет ничего лишнего – больше никаких Торресов за 50 миллионов. Развратный сноб, швыряющий купюры из окна лимузина, превратился в сварливого дядюшку Гобсека, и теперь уже фанаты «Челси» вправе налиться желчью и настрочить пару гневных твитов о том, что «Ман Сити» нагло и бесцеремонно скупает титулы.

Жозе Моуринью и Роман Абрамович в период первых завоеваний «Челси».

В репутации Собчак есть тот же самый косяк: сегодня она баллотируется в президенты и играет в святошу, хотя еще вчера делала все, чтобы Россия деградировала. Мы об этом практически забыли; та Собчак – гламурная ведущая сомнительного телепроекта – теперь кажется избытком инфернального прошлого. Необязательного, чтобы держать его в памяти.

И вы знаете, «Дом-2» (проект, сделавший Собчак знаменитой) даже не вызывает у меня внутренней изжоги, но я за то, чтобы называть вещи своими именами. И Собчак, и сегодняшний «Челси», разработав образы серьезности, не должны забывать о своем прошлом.

Ковер задавал стиль всей комнате, и, если его украли, это не значит, что ковра на самом деле никогда не было.

Другие тексты Тимофея Яценко:

Ибрагимович обязан приехать в Россию. Мы его ждем

Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя

Английские клубы – снова короли Лиги чемпионов. Это надолго