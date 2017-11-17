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    Ибрагимович обязан приехать в Россию. Мы его ждем


    2.8
    Голосов: 5
    17.11.2017 16:50
    Тимофей Яценко – за камбэк Златана Ибрагимовича в сборную Швеции.

    После того, как сборная Швеции оставила без чемпионата мира Италию, все моментально вспомнили о Златане: не нужно ли шведам попросить его о возвращении в национальную команду? Мнения раскололись примерно поровну: одни писали, что Ибрагимовича надо уговаривать всей Швецией, другие – что ему не место в команде, которая прошла отборочный цикл и стыки без него.

    Я сразу же примкнул к первому лагерю: конечно, Златан должен вернуться и сыграть в России. Мы и так не увидим Буффона, Бэйла и Роббена; звездные кровопотери необходимо компенсировать, и Ибрагимович в этом смысле – лучший из доноров.

    Те, кто выступают против возвращения Златана – просто зануды, ратующие за какую-то высшую справедливость. Ну да, новое поколение шведов грызло землю, чтобы попасть в Россию, но как команде Янне Андерссона повредит наличие ее главной звезды, пусть и не игравшей в отборе?

    Я выступаю не за справедливость, а за праздник. Ибрагимович способен забивать легендарные голы и привлекать людей к экранам телевизоров и планшетов – а вот нынешняя (довольно безликая) сборная Швеции на это не способна.

    Раньше за нее выступали Хенрик Ларссон, Фредди Юнгберг и Златан, но теперь на родине Астрид Линдгрен не осталось настоящих звезд. Златан улетел, но обещал вернуться. Камбэк главной примы в истории шведского футбола нужен не столько команде Андерссона, сколько зрителям, которые придут на нее посмотреть. На мой взгляд, это уже достаточно весомая причина, чтобы взять Ибрагимовича хотя бы на скамейку.

    Зануды, что талдычат о справедливости, в 2008 году предлагали Гусу Хиддинку не брать на чемпионат Европы Андрея Аршавина: кому он пригодится в одном-единственном матче? Но в том и дело: такие игроки, как Аршавин и Ибрагимович, могут принести больше пользы за один матч или даже за пять минут, чем некоторые из шведов за всю международную карьеру.

    «Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он покинул сборную, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль. Но он отличный игрок», – говорит главный тренер сборной Швеции, и самое главное здесь – это последние два слова. Что бы кто ни говорил и кто бы о чем ни спорил, но Златан остается отличным игроком. «Манчестер Юнайтед», идущий на втором месте в АПЛ, ждет не дождется, когда Ибрагимович восстановится от травмы, – но сборной Швеции, конечно же, стоит отказаться от услуг Златана, если он попросится назад.

    Точнее, если сборная Швеции попросится назад к Златану.

    Ибрагимович рассмотрит вариант возвращения в сборную Швеции в конце сезона

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 5
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    Комментарии (19)
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    giluxa1963
    1510933583
    златон ждем
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    insider_retro
    1510937031
    Надо принимать ситуацию такой, какая она есть... Футбол - это спорт со всеми его принципами, неудачами и победами... На турнир едут те, кто добился права на ЧМ в жёстком отборе... Они достойны... А Ибра может поучаствовать в ЧМ в другом качестве... Организаторы придумают...
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    dok66
    1510937969
    То , что Златан будет на ЧМ , ни грамма сомнения ! В каком качестве , это уже не важно . Как то так !
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    Manba
    1510951483
    Ибра, пригодиться в любом статусе! Такие голы как он, ещё никто не забивал.
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    TUMS
    1510955247
    Может быть и приедет.
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    GoLenaStop
    1510956999
    Современный футбол - это зрелище. Миллионы ходят на стадионы, заправившись жидким хлебом ( хи!..) и , естественно , после этого требуют праздника души. Любой игрок, способный привлечь на стадион зрителей, на вес золота. В прямом и переносном смысле. Футбол - не битва, а игра! Для себя и для зрителя. С ув.
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    Superviser77
    1510980068
    Те кто против Ибры их единицы. Сборная без Ибры в первую очередь должна была сама себе доказать что может справиться без него. А на игру Ибры всегда было интересно наблюдать и этот ЧМ только выиграет от присутствия этого феноменального игрока.
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    android-uz
    1510982007
    С Иброй ЧМ будет на много интересней))
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    Челнинец
    1510999193
    Швеции нужен Ибра, ведь он любой момент может реализовать в гол, так что даже Швеция проигрывая на 85 минуте, выйдя Ибра на замену, за 5 минут может любой момент превратить в гол!
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    Kosmotoga
    1511091069
    чисто по яутбольному конечно плюс что он приедет.Но не люблю балаболов.Ушёл из спорта ,держи слово.А то как бабы уходят приходят
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