Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ибрагимович обязан приехать в Россию. Мы его ждем

После того, как сборная Швеции оставила без чемпионата мира Италию, все моментально вспомнили о Златане: не нужно ли шведам попросить его о возвращении в национальную команду? Мнения раскололись примерно поровну: одни писали, что Ибрагимовича надо уговаривать всей Швецией, другие – что ему не место в команде, которая прошла отборочный цикл и стыки без него.

Я сразу же примкнул к первому лагерю: конечно, Златан должен вернуться и сыграть в России. Мы и так не увидим Буффона, Бэйла и Роббена; звездные кровопотери необходимо компенсировать, и Ибрагимович в этом смысле – лучший из доноров.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Те, кто выступают против возвращения Златана – просто зануды, ратующие за какую-то высшую справедливость. Ну да, новое поколение шведов грызло землю, чтобы попасть в Россию, но как команде Янне Андерссона повредит наличие ее главной звезды, пусть и не игравшей в отборе?

Я выступаю не за справедливость, а за праздник. Ибрагимович способен забивать легендарные голы и привлекать людей к экранам телевизоров и планшетов – а вот нынешняя (довольно безликая) сборная Швеции на это не способна.

Раньше за нее выступали Хенрик Ларссон, Фредди Юнгберг и Златан, но теперь на родине Астрид Линдгрен не осталось настоящих звезд. Златан улетел, но обещал вернуться. Камбэк главной примы в истории шведского футбола нужен не столько команде Андерссона, сколько зрителям, которые придут на нее посмотреть. На мой взгляд, это уже достаточно весомая причина, чтобы взять Ибрагимовича хотя бы на скамейку.

Зануды, что талдычат о справедливости, в 2008 году предлагали Гусу Хиддинку не брать на чемпионат Европы Андрея Аршавина: кому он пригодится в одном-единственном матче? Но в том и дело: такие игроки, как Аршавин и Ибрагимович, могут принести больше пользы за один матч или даже за пять минут, чем некоторые из шведов за всю международную карьеру.

«Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он покинул сборную, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль. Но он отличный игрок», – говорит главный тренер сборной Швеции, и самое главное здесь – это последние два слова. Что бы кто ни говорил и кто бы о чем ни спорил, но Златан остается отличным игроком. «Манчестер Юнайтед», идущий на втором месте в АПЛ, ждет не дождется, когда Ибрагимович восстановится от травмы, – но сборной Швеции, конечно же, стоит отказаться от услуг Златана, если он попросится назад.

Точнее, если сборная Швеции попросится назад к Златану.

Ибрагимович рассмотрит вариант возвращения в сборную Швеции в конце сезона

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Ибрагимович Златан Андерссон Янне
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Danish Dynamite
1510915038
Тут дело не в высшей справедливости, а в том, что: 1. Они без него сплотились и научились играть по-новому. Лучше, чем с ним. Его уход поднял командный дух. 2. Он всегда играл за сборную вполсилы. 3. Он полгода уже как не играет и вряд ли наберет кондиции к ЧМ. К тому же в таком возрасте. По поводу звёзд: есть там некто Эмиль Форсберг. Или такие за звёзд уже не считаются? Для попкорноедов, ТВ и ФИФА это в плюс - да. Но не для шведов как команды.
Ответить
swot1205
1510916999
Ибру в Россию и не ипет;)
Ответить
Sterh
1510922535
Я буду рад, если он не приедет. Никогда он не нравился.
Ответить
kanosa
1510922870
России нужен праздник, а праздник - это Златан
Ответить
mihail1980
1510930399
обязан приехать и быстро уехать не выходя из группы
Ответить
insider_retro
1510937031
Надо принимать ситуацию такой, какая она есть... Футбол - это спорт со всеми его принципами, неудачами и победами... На турнир едут те, кто добился права на ЧМ в жёстком отборе... Они достойны... А Ибра может поучаствовать в ЧМ в другом качестве... Организаторы придумают...
Ответить
dok66
1510937969
То , что Златан будет на ЧМ , ни грамма сомнения ! В каком качестве , это уже не важно . Как то так !
Ответить
Manba
1510951483
Ибра, пригодиться в любом статусе! Такие голы как он, ещё никто не забивал.
Ответить
GoLenaStop
1510956999
Современный футбол - это зрелище. Миллионы ходят на стадионы, заправившись жидким хлебом ( хи!..) и , естественно , после этого требуют праздника души. Любой игрок, способный привлечь на стадион зрителей, на вес золота. В прямом и переносном смысле. Футбол - не битва, а игра! Для себя и для зрителя. С ув.
Ответить
Superviser77
1510980068
Те кто против Ибры их единицы. Сборная без Ибры в первую очередь должна была сама себе доказать что может справиться без него. А на игру Ибры всегда было интересно наблюдать и этот ЧМ только выиграет от присутствия этого феноменального игрока.
Ответить
Главные новости
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
4
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+