Ибрагимович обязан приехать в Россию. Мы его ждем

После того, как сборная Швеции оставила без чемпионата мира Италию, все моментально вспомнили о Златане: не нужно ли шведам попросить его о возвращении в национальную команду? Мнения раскололись примерно поровну: одни писали, что Ибрагимовича надо уговаривать всей Швецией, другие – что ему не место в команде, которая прошла отборочный цикл и стыки без него.

Я сразу же примкнул к первому лагерю: конечно, Златан должен вернуться и сыграть в России. Мы и так не увидим Буффона, Бэйла и Роббена; звездные кровопотери необходимо компенсировать, и Ибрагимович в этом смысле – лучший из доноров.

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Те, кто выступают против возвращения Златана – просто зануды, ратующие за какую-то высшую справедливость. Ну да, новое поколение шведов грызло землю, чтобы попасть в Россию, но как команде Янне Андерссона повредит наличие ее главной звезды, пусть и не игравшей в отборе?

Я выступаю не за справедливость, а за праздник. Ибрагимович способен забивать легендарные голы и привлекать людей к экранам телевизоров и планшетов – а вот нынешняя (довольно безликая) сборная Швеции на это не способна.

Раньше за нее выступали Хенрик Ларссон, Фредди Юнгберг и Златан, но теперь на родине Астрид Линдгрен не осталось настоящих звезд. Златан улетел, но обещал вернуться. Камбэк главной примы в истории шведского футбола нужен не столько команде Андерссона, сколько зрителям, которые придут на нее посмотреть. На мой взгляд, это уже достаточно весомая причина, чтобы взять Ибрагимовича хотя бы на скамейку.

Зануды, что талдычат о справедливости, в 2008 году предлагали Гусу Хиддинку не брать на чемпионат Европы Андрея Аршавина: кому он пригодится в одном-единственном матче? Но в том и дело: такие игроки, как Аршавин и Ибрагимович, могут принести больше пользы за один матч или даже за пять минут, чем некоторые из шведов за всю международную карьеру.

«Когда Ибрагимович был с нами, мы играли в другом стиле. Учитывая, что он покинул сборную, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль. Но он отличный игрок», – говорит главный тренер сборной Швеции, и самое главное здесь – это последние два слова. Что бы кто ни говорил и кто бы о чем ни спорил, но Златан остается отличным игроком. «Манчестер Юнайтед», идущий на втором месте в АПЛ, ждет не дождется, когда Ибрагимович восстановится от травмы, – но сборной Швеции, конечно же, стоит отказаться от услуг Златана, если он попросится назад.

Точнее, если сборная Швеции попросится назад к Златану.

Ибрагимович рассмотрит вариант возвращения в сборную Швеции в конце сезона