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    Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя


    3.3
    Голосов: 29
    09.11.2017 22:00
    Самый дорогой трансфер в истории пока очень расстраивает.

    Несколько месяцев назад трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» выглядел историческим событием. Казалось, громкий переезд бразильца в столицу Франции нарушит унылую гегемонию испанских клубов в европейском футболе и превратит Лигу чемпионов в соревнование с более интригующим сюжетом. Но пока Неймар превращает новый клуб в подкаблучника, который выполняет каждую прихоть дорогостоящей звезды, – а такие команды обычно не добираются до главных высот.

    Неймар мог отправиться в Париж за новым вызовом, но на деле он ушел из «Барсы», чтобы свободно прокрастинировать, капризничать и расшатывать банальные спортивные приличия. За три месяца, проведенных во Франции, бразилец совершил больше крысиных поступков, чем Марко Матерацци за всю карьеру.

    Навскидку: он не пожал руку защитнику «Селтика» после игры в Лиге чемпионов, расфолловил Эдинсона Кавани в инстаграме (обидевшись, что уругваец не дал ему пробить пенальти) и расписался в неуважении к Унаи Эмери. Этот список далеко не полный; Неймар уверенно и быстро превращает «ПСЖ» в пародию на сильную команду, где не игрок слушает тренера, а наоборот.

    С Эмери у Неймара нет постоянного конфликта, но, по сообщениям Marca, бразилец не ценит и не уважает главного тренера: «Его отношение очевидно. Иногда жестом или взглядом Неймар дает понять тренеру, что не хочет его слышать, чтобы тот оставил его в покое». Есть и факты: из-за бразильской неженки Эмери пришлось сократить по времени теоретические занятия с видеообзорами. Неймару не понравились долгие и нудные разборы игр, и их оперативно свернули, показав, кто на самом деле главный, а кто – пешка.

    «Несомненно, Неймара в Париже можно считать главной звездой. Но слишком много свободы ему давать не стоит. Если в существующее положение дел не вмешается главный тренер, то бразилец в скором времени будет уже сам выбирать состав команды на матчи и вести тренировки», – бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри недалек от истины. Из состава «ПСЖ» на последний игру чемпионата Франции Неймар вычеркнул самого себя – симулировал травму и обманул врачей, не захотев напрягаться для рядовой встречи с «Анже».

    Каталонское издание Diario Sport разобралось в ситуации: Неймар не захотел играть с «Анже» по очень простой причине – посчитал соперника слишком слабым, чтобы против него выходить. Эмери проглотил унижение и сообщил прессе о «мышечной травме» у бразильца – смешно, учитывая, что уже через несколько дней здоровый Неймар отправился в сборную Бразилии.

    Впрочем, лакейства Эмери не существовало бы без потворства со стороны клубных боссов – а в Париже, кажется, очень довольны тем, что Неймар стремительно превращается в капризную принцессу и банально отлынивает от своих прямых обязанностей.

    Так, газета Le Parisien откопала список привилегий, которыми Неймар пользуется в «ПСЖ», и среди них есть по-настоящему дикие. Например, на тренировках одноклубникам Неймара запрещено жестко играть против бразильца – представьте, как условный Тиаго Силва делает кому-то поблажку.

    Еще одна дичь – на тренировках Неймар не участвует в оборонительных упражнениях. Это в совокупности с его нежеланием штудировать видеоматериалы, подготовленные Эмери, говорит об одном: он больше не хочет быть настоящим профессионалом.

    Неймар не готов развиваться и становиться лучше: ему нравится жизнь белого воротничка, избавленного от любой черновой работы. В «ПСЖ» Неймару можно все: обижаться на партнеров, не слушать тренера, не уважать соперника – катарские владельцы простят своей самой дорогой игрушке любые причуды. Вот только такие команды не выигрывают большие трофеи; как бы хорош ни был Неймар, но футбол – это командный вид спорта.

    А в Париже настоящей команды пока нет.

    «Реал» намерен заменить Роналду на Неймара

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 29
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    Комментарии (43)
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    momwig_
    1510301494
    Вообще-то тут не надо было семи пядей, чтобы понять, что шейхи погорячились. Но Неймар явно помогает процессу быть быстрее. Если всё так, дальше будет вполне прогнозируемая деградация, причем быстрее, чем мне казалось изначально.
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    серега кашин
    1510339813
    скоро псж поплывет
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    Decorhome
    1510830176
    Гнать его из команды
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    serppion
    1511054721
    Статья дюже провокационная, предвзятая. Гляньте, у ПСЖ всё прекрасно и дома, и в лиге чемпионов. Может, такой Неймар сейчас и нужен парижанам для пиара.
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    Геннадий Бирюков
    1512542897
    Неймар в ПСЖ как очень капризная девушка,которая хочет чтобы по все было по ее прихотям) И в то же время не считаться с Неймаром то же нельзя... Тут нужен авторитет в команде или на тренерской скамейке по хлеще Неймара, дабы того ставить на место.
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    Zelibaba
    1513263555
    шлюха
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    palik
    1517151499
    такой бред
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    serppion
    1517217225
    Чтоб писать со знанием дела подобную хрень автору, как минимум, надо находиться внутри команды. Что такое Тимофей Яценко - тренер, врач, психолог, администратор ПСЖ? Нет, Тимоха - обычное трепло, рассадник сплетен. Ему должно быть стыдно!
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    SPACE TRUCKIN
    1518981811
    развратили шальные деньги...
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    cska-62
    1519400038
    Его бы на перевоспитание в ЦСКА иесяцев на шесть... К Вернблуму и Васе Березуцкому... Свои "три копейки" в воспитательный процесс внёс бы и Акинфеев. Помощником дополнительным к Гончаренко гражданина России Роя Джонса-мл. Пригрозить Неймару, что в случае чего, Роя Джонса-мл. может заменить Майкл Тайсон! "Берегите уши!" - это называется. :-)))
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