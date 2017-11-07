«Реал» намерен заменить Роналду на Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает следить за карьерой форварда «ПСЖ» Неймара, который прошедшим летом перебрался во Францию из «Барселоны» за 222 миллиона евро, сообщает Mundo Deportivo. Летом 2013 года мадридцы проиграли спор каталонцам за нападающего «Сантоса». И в ближайшее время они готовы реабилитироваться в этом вопросе.

Перес провел встречу с отцом Неймара, который является его агентом. На ней обсуждался вопрос о переходе бразильца в «Реал». Случиться это может после завершения действующего контракта нападающего Криштиану Роналду, который рассчитан до середины 2021 года.

Стоит отметить, что соглашение Неймара с парижанами будет действовать до лета 2022 года.