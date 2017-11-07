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«Реал» намерен заменить Роналду на Неймара

7 ноября 2017, 09:43
14

Президент «Реала» Флорентино Перес продолжает следить за карьерой форварда «ПСЖ» Неймара, который прошедшим летом перебрался во Францию из «Барселоны» за 222 миллиона евро, сообщает Mundo Deportivo. Летом 2013 года мадридцы проиграли спор каталонцам за нападающего «Сантоса». И в ближайшее время они готовы реабилитироваться в этом вопросе.

Перес провел встречу с отцом Неймара, который является его агентом. На ней обсуждался вопрос о переходе бразильца в «Реал». Случиться это может после завершения действующего контракта нападающего Криштиану Роналду, который рассчитан до середины 2021 года.

Стоит отметить, что соглашение Неймара с парижанами будет действовать до лета 2022 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 Трансферы ПСЖ Реал Роналду Криштиану Неймар Перес Флорентино
Комментарии (14)
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Jackson88
1510037349
вот это было бы клёво)))
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ДСА
1510037430
До 2021 года еще 10 раз все переиграют.
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Александр ЗА
1510037596
Да
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овертайм
1510039748
кря кря
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Igreks
1510041023
Ну скорее всего на зло Барсе, ведь они с Геймаром и его папашой некрасиво обошлись, то есть КИНУЛИ)))
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Igor Belousov
1510045339
неймар пошел по рукам
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DeStar
1510049460
А ну с такими новостями... расходимся. Роналду вряд ли доиграет в реале столько лет еще, смешно, ладно в этом году он ччто-то не фонтан, но еще 4 года точно роналду не отыграет, это будет вредить команде, он будет все тащить одеяло на себя. а тащить уже не сможет. Я думал том, что помеять роналду не неймара можно было бы, ибо псж - роналду очень ценен как реклама, ценнее неймара, а так... кому роналду в 36 нужен будет, а неймару под 30 уже будет? нахера он реалу) смех а не новость
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-SuperMan
1510062254
Зря........... Роналду лучше и опытнее. Тем более ПСЖ не отдаст им его
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Real.
1510082183
Роналду не заменим!!!
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SantiagoGridunias
1510222302
такая капризулька не нужна реалу там своих хватает)))))
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