Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя

Несколько месяцев назад трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» выглядел историческим событием. Казалось, громкий переезд бразильца в столицу Франции нарушит унылую гегемонию испанских клубов в европейском футболе и превратит Лигу чемпионов в соревнование с более интригующим сюжетом. Но пока Неймар превращает новый клуб в подкаблучника, который выполняет каждую прихоть дорогостоящей звезды, – а такие команды обычно не добираются до главных высот.

Неймар мог отправиться в Париж за новым вызовом, но на деле он ушел из «Барсы», чтобы свободно прокрастинировать, капризничать и расшатывать банальные спортивные приличия. За три месяца, проведенных во Франции, бразилец совершил больше крысиных поступков, чем Марко Матерацци за всю карьеру.

Навскидку: он не пожал руку защитнику «Селтика» после игры в Лиге чемпионов, расфолловил Эдинсона Кавани в инстаграме (обидевшись, что уругваец не дал ему пробить пенальти) и расписался в неуважении к Унаи Эмери. Этот список далеко не полный; Неймар уверенно и быстро превращает «ПСЖ» в пародию на сильную команду, где не игрок слушает тренера, а наоборот.

С Эмери у Неймара нет постоянного конфликта, но, по сообщениям Marca, бразилец не ценит и не уважает главного тренера: «Его отношение очевидно. Иногда жестом или взглядом Неймар дает понять тренеру, что не хочет его слышать, чтобы тот оставил его в покое». Есть и факты: из-за бразильской неженки Эмери пришлось сократить по времени теоретические занятия с видеообзорами. Неймару не понравились долгие и нудные разборы игр, и их оперативно свернули, показав, кто на самом деле главный, а кто – пешка.

«Несомненно, Неймара в Париже можно считать главной звездой. Но слишком много свободы ему давать не стоит. Если в существующее положение дел не вмешается главный тренер, то бразилец в скором времени будет уже сам выбирать состав команды на матчи и вести тренировки», – бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри недалек от истины. Из состава «ПСЖ» на последний игру чемпионата Франции Неймар вычеркнул самого себя – симулировал травму и обманул врачей, не захотев напрягаться для рядовой встречи с «Анже».

Каталонское издание Diario Sport разобралось в ситуации: Неймар не захотел играть с «Анже» по очень простой причине – посчитал соперника слишком слабым, чтобы против него выходить. Эмери проглотил унижение и сообщил прессе о «мышечной травме» у бразильца – смешно, учитывая, что уже через несколько дней здоровый Неймар отправился в сборную Бразилии.

Впрочем, лакейства Эмери не существовало бы без потворства со стороны клубных боссов – а в Париже, кажется, очень довольны тем, что Неймар стремительно превращается в капризную принцессу и банально отлынивает от своих прямых обязанностей.

Так, газета Le Parisien откопала список привилегий, которыми Неймар пользуется в «ПСЖ», и среди них есть по-настоящему дикие. Например, на тренировках одноклубникам Неймара запрещено жестко играть против бразильца – представьте, как условный Тиаго Силва делает кому-то поблажку.

Еще одна дичь – на тренировках Неймар не участвует в оборонительных упражнениях. Это в совокупности с его нежеланием штудировать видеоматериалы, подготовленные Эмери, говорит об одном: он больше не хочет быть настоящим профессионалом.

Неймар не готов развиваться и становиться лучше: ему нравится жизнь белого воротничка, избавленного от любой черновой работы. В «ПСЖ» Неймару можно все: обижаться на партнеров, не слушать тренера, не уважать соперника – катарские владельцы простят своей самой дорогой игрушке любые причуды. Вот только такие команды не выигрывают большие трофеи; как бы хорош ни был Неймар, но футбол – это командный вид спорта.

А в Париже настоящей команды пока нет.

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