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    Почему кризис «Спартака» – это норма


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    Голосов: 28
    24.09.2017 16:00
    Чемпион проваливает матч за матчем, но так ли это странно? Тимофей Яценко считает, что нет.

    Нужно признать: золото «Спартака» в прошлом сезоне – стечение обстоятельств, а не логичный итог многолетней работы. «Спартак» не шел к титулу последовательно, не выстраивал системы. Так просто случилось – как, например, случилось в Англии чемпионство «Лестера». К первому за 16 лет золоту красно-белых привело совпадение следующих факторов:

    1) слабость конкурентов. ЦСКА провел переходный сезон и поменял тренера, так что Гинер остался удовлетворен вторым местом. «Зенит» вообще не угадал с Луческу, и уже весной стало понятно, что за него никто не будет биться всерьез. «Краснодар» угодил в лужу стагнации при Шалимове, «Ростов» интересовали только еврокубки – в общем, конкуренты сами расчистили «Спартаку» дорогу к титулу;

    2) многие матчи «Спартак» вытащил на эмоциях. Болельщики, игроки и тренер действительно сплотились вокруг финальной цели, но в этой системе отсутствовало долгосрочное планирование. К золотому финишу «Спартак» дополз благодаря адреналину, а не за счет физики и грамотных тактических ходов – вспомните, как команда Карреры еле волочила ноги в домашней игре с «Томью»;

    3) многие матчи «Спартак» вытащил на фарте. Дальние удары Глушакова – это хорошо, но они не всегда залетают в ворота. Чемпионам тупо повезло выиграть некоторые матчи, при этом они уже в прошлом сезоне были уязвимой командой. По-хорошему, Карреру на винтики разбирали даже «Крылья» Вадима Скрипченко, что уже само по себе повод для тревоги.

    Эти три фактора сложились в одно, и мы получили чемпионство «Спартака» – уникальное событие, которое повторится явно не скоро. Другое дело, что Леонид Федун, похоже, воспринял титул как должное и провел невнятную трансферную кампанию, явно не выполнив целей Карреры перед Лигой чемпионов.

    Здесь владелец «Спартака» расходится с реальностью: все эти годы он судорожно менял тренеров, и однократное попадание пальцем в небо не означает, что его система сработала. Федун живет в герметичном мирке, где он управляет главным футбольным клубом в стране, обязанном выигрывать титулы по расписанию. Эту иллюзию во владельце и болельщиках «Спартака» поддерживает неуемная истерия, сопровождающая любое событие из жизни красно-белых.

    Внимание, прикованное к Федуну и его клубу, давно непропорционально реальным достижениям команды – о «Спартаке» говорят намного больше, чем он этого заслуживает. «Спартак» – это крошка Цахес из знаменитой новеллы Гофмана. У крошки в голове были волшебные волоски, и, когда неподалеку от него происходило что-нибудь впечатляющее (например, прекрасный поэт читал прекрасные стихи), взоры и внимание публики все равно доставались Цахесу; в этом была сила волшебных волосков.

    «Спартак» живет ровно в той же парадигме; в клубе привыкли к повышенному вниманию и не признают очевидный факт: они – это середняк с Комбаровым и Ещенко на флангах, которому посчастливилось выиграть чемпионство. Ничего удивительного, что в новом сезоне команда заскрипела.

    Выводы:

    Спартаковские фанаты должны быть довольны тем, что золотой снег вообще свалился им на голову. Сегодняшние результаты – это красно-белая норма, в то время как чемпионство было подарком судьбы, «Лестером» на российский манер: приехал итальянец, выиграл титул, а что делать дальше – не знает. Пора увольнять.

    P. S. Кстати, в финале новеллы студент Бальтазар выдернул из головы Цахеса волшебные волоски, и все увидели, кто он такой на самом деле: отвратительный карлик со старческой мордочкой и кривыми конечностями. «Ливерпуль» перекусит «Спартаку» жилы и даже не подавится – или кто-то всерьез считает, что оборона, которая пускает «Анжи» на забег пять в одного, удержит Мане, Салаха и Коутиньо?

    «Спартак» не смог выиграть у аутсайдера. Опять

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 2 Голосов: 28
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 декабря 2017, 08:48

      А остальные побеждали в ЧР не по тем же фактам и факторами. Каждый год у кого-то переходный или кризисный и что теперь Спартак не заслуженно победил. Так в первой половине нынешнего сезона все из ног вылилось. Так что-то никто не кричит что локомотив на первой строчке из-за слабости Спартака или не разберитесь в зените и цска. Где эти говорить? Все относительно. Сегодня ты на вершине, завтра другой

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 сентября 2017, 00:01

      Ну не любит автор Спартак,что тут поделаешь...))))

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 сентября 2017, 10:19

      Как же они достали, эти ущербные, со своей саднящей завистью... Больше чем заслуживает говорят о Спартаке? Да, так было, есть и будет. Недовольным этим фактом - сосать. Автор ведь и сам не удержался. Так что и ему. С причмоком.

      2
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      Рейтинг: +61

      shalimus > momwig_ 25 сентября 2017, 10:35

      абсолютно с тобой согласен.да мы концовках забивали, но ведь дожимали сами, так что лепет аФтора по своей сути бредовый...

      2
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > momwig_ 25 сентября 2017, 12:08

      да да,оно и видно,что в начале сезоне пропускать 5 в Питере,ты посмотри на стату мясную.там пропущено больше чем забито,говорили что в начале у спартака тяжёлый календарь,вот пошли аутсайдеры и что?ещё печальнее смотреть за хрюшами стало

      -3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 25 сентября 2017, 08:27

      Сколько тут пунктов приведено и все пальцем в жопу))) Чемпионом Спартак стал благодаря Федуну и Бердыю! Федуну тем что ему в голову пришла безумная идея пригласить Бердыя а Бердые что тот поначалу дал согласие! И спартаковское болото ребровы, комбаровы, глушаковы, осознали что их сладкому карпинско-аленичевскому житью приходит конец! За Карреру они ухватились как за спасательный круг а состоянии аффекта даже деревянный глушаков может стать могильщиком) Теперь над ними тучи рассеялись и все вернулось назад! На Карреру была надежда что он начнет строить новую команду вокруг Селихова, Джикии, Зобнина. Промеса, но пока ничего подобного нет(((

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2017, 07:25

      Автор идиот оперирующий общими фактами-ничего более.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Диктор 25 сентября 2017, 10:05

      так это Тимофей Яценко, перечитай все его статьи, он в абсолютно каждой статье изливает желчь на всех и вся, кроме его любимого лондонского Арсенала, который по игре давно не лучше тульского)))) но об этом он молчит!!

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 сентября 2017, 00:54

      Уважаемый, впрочем не очень, "писака":
      1) Слабость конкурентов. Всегда кто-то бывает слабее, кто-то сильнее на определённом отрезке. Иначе все были бы чемпионами.
      2) Эмоции и адреналин. Даже не вооружённым взглядом было видно, что Спартак был очень хорошо готов физически, не раз вырывал победу в концовках. После зимнего сбора команда не подсела физически, как раньше, а добавила. Да, эмоции, а куда же без них?
      3) Фарт? Да, конечно, а разве в чемпионские годы он не присутствовал у других команд? А провалы бывают и у более именитых клубов.
      И напоследок. Внимание, прикованное к клубу, только мешает. Оставьте Спартак в покое! Забудьте про него, хотя бы на время. Дайте спокойно работать, тренироваться и играть! А то вы "писаки", эксперты и всякие "бывшие" надоели своими комментариями и истерией, которую вы разжигаете вокруг клуба!

      5
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 24 сентября 2017, 23:43

      Конечо это норма,- спартакова болезнь неизлечима.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 24 сентября 2017, 23:22

      Все по делу. Шикарная статья

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель > RotBerg 26 сентября 2017, 19:21

      ты не брат этого "писаря"?

      0
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      Рейтинг: +10458

      ivany4 24 сентября 2017, 21:38

      Для того чтобы писать статьи и претендовать на хоть какую-то объективность, на мой взгляд, необходимо оперировать какими-нибудь статистическими данными. Автор просто выдал набор фраз, которыми пестрит интернет и пользуются СМИ, желающие обратить на себя внимание и поднять свой рейтинг. На мой взгляд, у Спартака сейчас не кризис, а спад от объективных и необъективных причин и следствий. Да, к Спартаку всегда было и будет повышенное внимание. Вот и автор, написал ни о чем, но упомянул Спартак, и пожалуйста есть реакция, на этот набор букафф.))
      А если без иронии и смеха, то если уж публикуешь мысли, говори конкретно, и будь готов, что на твои доводы найдутся аргументированные ответы.

      6
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      Рейтинг: +10458

      ivany4 > Gek Dement 26 сентября 2017, 10:59

      Если бы у дедушки, был бы бабушка.)) В футболе нет сослагательного наклонения. Есть факты. В прошлом году Спартак стал чемпионом! И не важно кто там дурака пинал, а кто перестраивался и собой любовался. В этом году у Спартака пол основы в лазарете, и это тоже факт. Прошляпили трансферное окно, тоже факт. Играют и не плачут, не обращает тренер внимание на судей - тоже факт. Почему, потому, что это Спартак, а не кто-то другой.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:37

      Страшно подумать даже что будет со свинками в игре с Ливером. Телик не включать, что-ли?

      -1
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