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Почему кризис «Спартака» – это норма

Нужно признать: золото «Спартака» в прошлом сезоне – стечение обстоятельств, а не логичный итог многолетней работы. «Спартак» не шел к титулу последовательно, не выстраивал системы. Так просто случилось – как, например, случилось в Англии чемпионство «Лестера». К первому за 16 лет золоту красно-белых привело совпадение следующих факторов:

1) слабость конкурентов. ЦСКА провел переходный сезон и поменял тренера, так что Гинер остался удовлетворен вторым местом. «Зенит» вообще не угадал с Луческу, и уже весной стало понятно, что за него никто не будет биться всерьез. «Краснодар» угодил в лужу стагнации при Шалимове, «Ростов» интересовали только еврокубки – в общем, конкуренты сами расчистили «Спартаку» дорогу к титулу;

2) многие матчи «Спартак» вытащил на эмоциях. Болельщики, игроки и тренер действительно сплотились вокруг финальной цели, но в этой системе отсутствовало долгосрочное планирование. К золотому финишу «Спартак» дополз благодаря адреналину, а не за счет физики и грамотных тактических ходов – вспомните, как команда Карреры еле волочила ноги в домашней игре с «Томью»;

3) многие матчи «Спартак» вытащил на фарте. Дальние удары Глушакова – это хорошо, но они не всегда залетают в ворота. Чемпионам тупо повезло выиграть некоторые матчи, при этом они уже в прошлом сезоне были уязвимой командой. По-хорошему, Карреру на винтики разбирали даже «Крылья» Вадима Скрипченко, что уже само по себе повод для тревоги.

Эти три фактора сложились в одно, и мы получили чемпионство «Спартака» – уникальное событие, которое повторится явно не скоро. Другое дело, что Леонид Федун, похоже, воспринял титул как должное и провел невнятную трансферную кампанию, явно не выполнив целей Карреры перед Лигой чемпионов.

Здесь владелец «Спартака» расходится с реальностью: все эти годы он судорожно менял тренеров, и однократное попадание пальцем в небо не означает, что его система сработала. Федун живет в герметичном мирке, где он управляет главным футбольным клубом в стране, обязанном выигрывать титулы по расписанию. Эту иллюзию во владельце и болельщиках «Спартака» поддерживает неуемная истерия, сопровождающая любое событие из жизни красно-белых.

Внимание, прикованное к Федуну и его клубу, давно непропорционально реальным достижениям команды – о «Спартаке» говорят намного больше, чем он этого заслуживает. «Спартак» – это крошка Цахес из знаменитой новеллы Гофмана. У крошки в голове были волшебные волоски, и, когда неподалеку от него происходило что-нибудь впечатляющее (например, прекрасный поэт читал прекрасные стихи), взоры и внимание публики все равно доставались Цахесу; в этом была сила волшебных волосков.

«Спартак» живет ровно в той же парадигме; в клубе привыкли к повышенному вниманию и не признают очевидный факт: они – это середняк с Комбаровым и Ещенко на флангах, которому посчастливилось выиграть чемпионство. Ничего удивительного, что в новом сезоне команда заскрипела.

Выводы:

Спартаковские фанаты должны быть довольны тем, что золотой снег вообще свалился им на голову. Сегодняшние результаты – это красно-белая норма, в то время как чемпионство было подарком судьбы, «Лестером» на российский манер: приехал итальянец, выиграл титул, а что делать дальше – не знает. Пора увольнять.

P. S. Кстати, в финале новеллы студент Бальтазар выдернул из головы Цахеса волшебные волоски, и все увидели, кто он такой на самом деле: отвратительный карлик со старческой мордочкой и кривыми конечностями. «Ливерпуль» перекусит «Спартаку» жилы и даже не подавится – или кто-то всерьез считает, что оборона, которая пускает «Анжи» на забег пять в одного, удержит Мане, Салаха и Коутиньо?

«Спартак» не смог выиграть у аутсайдера. Опять

Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Ещенко Андрей Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (46)
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Snek
1506260611
Даже и добавить нечего, озорные свинки сейчас придут и тему заминусят, но давайте смотреть правде в глаза, автор слишком прав в этой теме.
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nik55
1506261440
статья не о чем
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akku
1506263295
Типа отметился, а то братья по перу просто о нём забудут. Статья - ноль.
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OfaZavr
1506265544
Ой какой жуткий бред автор понаписал ой бредятина. Сразу видно против Спартака болеет.
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порт
1506265875
Автор забыл написать про благосклонность судей к случайным чемпиёнам.
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SnoopiDu
1506266776
Тимоша не пиши больше! Не надо! Это явно не твое!
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BRO_football
1506268014
Господи, неужели я нашёл адекватное мнение на этом сайте? Всё то же самое мне было понятно ещё в прошлом году. Отличная статья! Всё правда, до последней точки. И плевать на низкие оценки и негатив свинок в комментариях. Автор статьи плохой лишь потому, что написал не совсем лестную статью о Спартаке? А если он восхвалял Спартака, он был бы хорошим? Придерживаться такого мнения крайне глупо.
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Freezbie.com
1506268110
Может быть тот кто пишет статьи должен быть адекватен, должен держать нейтралитет ,а не быть болельщиком другой команды и нести понос в одну сторону?! Я так понимаю все чемпионы до этого 16 лет проводили скрупулезную работу? Уважаемые администраторы сайта, прежде чем выкладывать статью, прочитайте изначально.
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Розарио Агро
1506269755
Абсалютно верно. Грамотная статья. Чемпионство спартака - случайность.
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ivany4
1506278319
Для того чтобы писать статьи и претендовать на хоть какую-то объективность, на мой взгляд, необходимо оперировать какими-нибудь статистическими данными. Автор просто выдал набор фраз, которыми пестрит интернет и пользуются СМИ, желающие обратить на себя внимание и поднять свой рейтинг. На мой взгляд, у Спартака сейчас не кризис, а спад от объективных и необъективных причин и следствий. Да, к Спартаку всегда было и будет повышенное внимание. Вот и автор, написал ни о чем, но упомянул Спартак, и пожалуйста есть реакция, на этот набор букафф.)) А если без иронии и смеха, то если уж публикуешь мысли, говори конкретно, и будь готов, что на твои доводы найдутся аргументированные ответы.
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