«Спартак» не смог выиграть у аутсайдера. Опять

"Спартак" скорее всего концентрируется на Лигу Чемпионов и как результат не до оценивает соперников, которые располагаются в нижней части турнирной таблицы - вот Вам и 2:2 с "Динамо" на старте, 0:0 с Уфой следом, такая же ерунда с "СКА-Хабаровск" (0:0) и в последних турах какая-то вязкая игра с "Тосно" и "Анжи" (по 2:2). А посмотрите на матчи с командами выше 10 места - поражения от "ЦСКА", "Локомотива" и "Зенита". Что-то с мотивацией у москвичей не то, лига чемпионов это конечно хорошо, но так можно и до "подвала" РФПЛ доиграться.
Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Анжи»
Фото: Наталия Кондратенко