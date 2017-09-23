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    «Спартак» не смог выиграть у аутсайдера. Опять

    23 сентября 2017
    Действующий чемпион бился с «Анжи» на домашнем стадионе.

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Анжи»

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      alekc2017 26 сентября 2017, 21:17

      "Спартак" скорее всего концентрируется на Лигу Чемпионов и как результат не до оценивает соперников, которые располагаются в нижней части турнирной таблицы - вот Вам и 2:2 с "Динамо" на старте, 0:0 с Уфой следом, такая же ерунда с "СКА-Хабаровск" (0:0) и в последних турах какая-то вязкая игра с "Тосно" и "Анжи" (по 2:2). А посмотрите на матчи с командами выше 10 места - поражения от "ЦСКА", "Локомотива" и "Зенита". Что-то с мотивацией у москвичей не то, лига чемпионов это конечно хорошо, но так можно и до "подвала" РФПЛ доиграться.

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      Рейтинг: +489

      mikitka 24 сентября 2017, 19:09

      Так это... в матче двух аутсайдеров не факт, что кто-то должен выиграть

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 24 сентября 2017, 15:21

      левый пеналь по сути ....... лучше бы проиграли с такой игрой

      по мне так несколько причин неудачной игры в этом сезоне:

      1)Глушак,ДК,Ребров,Ещ себя изжили им всем нужна замена

      2)Фернандо прошлогодний и в этом сезоне,как будто,два разных футболиста, как закрыли его так и перестал работать центр

      3) Следующая и ,как мне кажется главная проблема- травма Ромы,он был мотором и связующим звеном в центре поля

      4) Ну и последняя причина это возраст ,"опг" уже всем по 30 а Ещю так вообще 33 по-моему.......... так что нужно постепенно омоложать состав

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      Рейтинг: +504

      alex-76 24 сентября 2017, 10:43

      Ничья с левым пенальти бл(((

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 сентября 2017, 09:32

      даже с левой пенкой выиграть не смогли

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 сентября 2017, 08:56

      Не опять, а снова. Смогли не проиграть - уже хорошо. Да и Мешков неплохо отработал, Федун его премии лишит за это.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 сентября 2017, 08:47

      срамота...

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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 сентября 2017, 08:42

      повторение Марибор

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      Рейтинг: +1741

      max74 24 сентября 2017, 05:02

      в пердифф на очищение

      5
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 24 сентября 2017, 03:04

      или грабли крепкие или лоб

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