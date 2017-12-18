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    • Член комитета по этике РФС: «Кокорин – нормальный парень, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Считает себя великим»

    Член комитета по этике РФС: «Кокорин – нормальный парень, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Считает себя великим»

    Член комитета по этике РФС Геннадий Костылев раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на свадьбе у друзей в Осетии пострелял в воздух из пистолета и станцевал лезгинку.

    «Талантливый парень, нормальный, вроде бы, по жизни, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Он не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно.

    Он держится, а потом тормоза уходят – и он опять считает, что великий, что все позволено, что все простят.

    И, наверное, торгует сейчас тем, что он нужный для сборной команды, и поэтому его поругают, накажут, но простят. Думает, что незаменимый», – приводит слова Костылевы «Говорит Москва».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2017 19:47
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    _LM_
    1513621803
    Надо помнить, Геннадий Костылев, что в этой жизни никто никому ничего не должен.
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    Евгений П
    1513621985
    Ой,да ладно вам! Налетели как мухи!.. Ну пострелял и что??? Да он просто вас всех ( завистников и вечных "диванных ворчунов") "стебёт" постоянно. Молодость. Глупость. Бывает
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    BAIv
    1513622225
    кто вломил? какой завистник...
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    turist82
    1513622238
    Мажор охреневший просто. Давно морду не били ему явно
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    Zenmaster
    1513623668
    Всяким членам молчать надо -- как деньги получать незах..й , да гульнуть на бюджетные -- мастера известные !!!
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    Путник 13
    1513624251
    Задрали ..отстаньте от парня ..ничего он плохого не делал....мудилы завистливые..
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    kupryaev
    1513624601
    Любой человек знакомый с этикой не позволил бы себе такое высказывание, позволяют себе обычно такие высказывания именно члены
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    Влаан
    1513628979
    На кол!
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    Правдоруб100
    1513631818
    Языки от Кокорина УБРАЛИ БЫСТРО!!! НЕГОДЯИ!!!!
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    ologreds
    1694991709
    numo529589
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