Член комитета по этике РФС: «Кокорин – нормальный парень, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Считает себя великим»

Член комитета по этике РФС Геннадий Костылев раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который на свадьбе у друзей в Осетии пострелял в воздух из пистолета и станцевал лезгинку.

«Талантливый парень, нормальный, вроде бы, по жизни, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Он не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно.

Он держится, а потом тормоза уходят – и он опять считает, что великий, что все позволено, что все простят.

И, наверное, торгует сейчас тем, что он нужный для сборной команды, и поэтому его поругают, накажут, но простят. Думает, что незаменимый», – приводит слова Костылевы «Говорит Москва».