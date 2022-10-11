Чочиев назвал футболистов, которые отправляли Кокорину посылки в тюрьму

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, кто из футболистов поддерживал нападающего Александра Кокорина, когда тот находился в тюрьме.

— Многие футболисты начали публично выражать поддержку Кокорину и Мамаеву. Тоже твоих рук дело?

— Поначалу ребята боялись публично высказываться. Первыми после разговоров со мной видео записали Ткачев, Соболев и Корниленко. После них пошла волна — вписались Миранчуки, Самедов и еще многие известные ребята. Очень помог и Тарасов.

— Как?

— Вместе с ребятами, которых Саша знал с академии «Локо», я регулярно делал ему посылки в колонию. Дима тоже сделал несколько. Да и вообще Тарасов постоянно был на связи с Сашиной мамой, пытался помочь, чем может.

Женя Луценко писал мне и узнавал, как делать посылки в тюрьму — они с Мамаевым дружат еще со времен «Торпедо». Слава Малафеев сделал одну посылку Саше. Короче, каждый помогал, как мог.

— А Дзюба?

— Про этого человека, с которым Саша близко дружил, я не хочу ничего говорить. Он даже видео не записал. Они с Сашей были не разлей вода. Артем в итоге выложил пост только спустя полгода, что уже неплохо.