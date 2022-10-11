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    Чочиев назвал футболистов, которые отправляли Кокорину посылки в тюрьму

    Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, кто из футболистов поддерживал нападающего Александра Кокорина, когда тот находился в тюрьме.

    — Многие футболисты начали публично выражать поддержку Кокорину и Мамаеву. Тоже твоих рук дело?

    — Поначалу ребята боялись публично высказываться. Первыми после разговоров со мной видео записали Ткачев, Соболев и Корниленко. После них пошла волна — вписались Миранчуки, Самедов и еще многие известные ребята. Очень помог и Тарасов.

    — Как?

    — Вместе с ребятами, которых Саша знал с академии «Локо», я регулярно делал ему посылки в колонию. Дима тоже сделал несколько. Да и вообще Тарасов постоянно был на связи с Сашиной мамой, пытался помочь, чем может.

    Женя Луценко писал мне и узнавал, как делать посылки в тюрьму — они с Мамаевым дружат еще со времен «Торпедо». Слава Малафеев сделал одну посылку Саше. Короче, каждый помогал, как мог.

    — А Дзюба?

    Про этого человека, с которым Саша близко дружил, я не хочу ничего говорить. Он даже видео не записал. Они с Сашей были не разлей вода. Артем в итоге выложил пост только спустя полгода, что уже неплохо.

    • Игрок отбывал срок вместе с Павлом Мамаевым за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
    • За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15746

      Fusballer 1 час назад

      "Он даже видео не записал." Как это не записал? Хоть и опозданием, но записал. Да ещё какое)))

      4
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      Рейтинг: +3810

      Питерский князь 2 часа назад

      Помощь от пиТарасов брать зап...ло.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +1224

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Дзюбе на плевать на всех,только о себе думает игрочишка!
      А этих за грев Санек точно от благодарил))))

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