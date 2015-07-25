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    Чочиев: «ЦСКА — лучшая команда России»

    Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился комментариями после пятничного матча своей команды против московского ЦСКА (0:2) в рамках второго тура РФПЛ.
    «Я считаю, что ЦСКА – это лучшая команда в чемпионате РФПЛ. Последние 25 минут мы сыграли чуть-чуть не внимательно. Если бы команда действовала так же, как и первые минут 60, то мы могли даже и выиграть. Мы играли дома и не могли действовать вторым номером. Когда на тебя приходят 23 тысячи болельщиков, то конечно надо стараться играть первым номером. Но против ЦСКА постоянно действовать в таком темпе тяжело. Впрочем, если мы также будем играть, как сегодня первые 60 минут во всех остальных матчах, то у нас будут очень хорошие результаты в этом сезоне», – сказал игрок «Советскому спорту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.07.2015 00:25
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DAD81
    1437774603
    Не переживай Алан, это ЦСКА!!! Со спартачком вам не придется так напрягаться. Одной левой их укатаете. )))
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    Диктор
    1437775207
    Рассмешил.
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    plusnindimon
    1437776445
    Лизунчик)
    Ответить
    The Frei
    1437784165
    Капитан очивидность, но сезон покажет.
    Ответить
    cska plus
    1437794178
    молодец Алан, правильно, лучший из лучших!
    Ответить
    Levadia
    1437800108
    Бывшая проводница решила шикарный подлиз сделать!))
    Ответить
    Miha
    1437803691
    В матче с мясом обязательно реабилитируетесь☝️
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437919337
    Одна из лучших, пока Зенит еще рядом держится!
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    ААМ
    1437926792
    Рйтинги УЕФА и ФИФА говорят, что Зенит
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    ologreds
    1694997549
    numo436663
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