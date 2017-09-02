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    Чочиев: «В интернате будил Кокорина по полчаса. Он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Александром Кокориным во время проживания в интернате «Локомотива».

    «Я приходил к третьему уроку — его нет. Учителя говорили мне: «Это твой друг, иди за ним, приводи его. Ты староста, вы постоянно вместе ходите. Без него мы тебя в школу не пустим». Я приходил в интернат, будил его. Где-то по полчаса — час. Он говорил: «Ложись спать. Какая школа?». Я говорил: «Не, мне надо по-любому пойти», — сказал Чочиев.

    Кокорин числился в академии железнодорожников с 2000 по январь 2008 года, после чего перешел в систему «Динамо».

    2:19 на видео

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    02.09.2017 00:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 сентября 2017, 09:26

      Мда............

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 сентября 2017, 19:45

      Манчини оказался куда лучшим БУДИЛЬНИКОМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      AntonyScore 2 сентября 2017, 15:06

      Он говорил: "Ложись спать. Какая школа?..Мамаев, не отвлекайся!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 2 сентября 2017, 11:58

      "Без него мы тебя не пустим в школу" - вообще охреневшие. Т.е. если один учиться хочет, а другой нет, то пострадают оба? Таких увольнять сразу надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:28

      Кока копил энергию, а Чоча ее растрачивал. Где сейчас Кока и где Чоча?

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 сентября 2017, 09:13

      Остался бы в локо стал футболистом.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 06:23

      Бляя...сколько бабла проспало в акадэмии энто мурло КАКОрин с 2000 по 2008 годы...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 сентября 2017, 02:01

      Кокоша-муромец наконец-то выспался

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 01:57

      Ненавижу 1 сентября. И школу. Не завидую детям, особенно начальных классов.

      Хотя, всё зависит от учителей, к которым дети попадут.

      И эти ранние подъемы, блин. Ненавижу рано вставать. А если ехать далеко до учебы, это вообще пздц. Особенно утренний зомбочас-пик в метро.

      Подобные видео не трогают совершенно. Нет ностальгии, как думает Чочиев. Наоборот рада, что этот ад позади.



      Про левую руку из рассказа Башкирова - характерная история. Будто все люди в мире - амбидекстры, а не левши и правши. Ну, сломал правую руку, подумаешь! Пиши левой, это же так легко для правши.

      Ппц учителя неадекватные. Как будто учителями в большинстве своем становятся маньяки, любящие срывать злость на детях и подростках, и самоутверждаться за счет детей.

      П.С. Кокошка - тот еще пздц.

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 2 сентября 2017, 00:49

      Сейчас об этом мудиле каждый будет рад высказаться что он неприменно участвовал в его воспитании!!!!!!!!!!!!!!

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