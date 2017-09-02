Чочиев: «В интернате будил Кокорина по полчаса. Он говорил: «Ложись спать. Какая школа?»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Александром Кокориным во время проживания в интернате «Локомотива».

«Я приходил к третьему уроку — его нет. Учителя говорили мне: «Это твой друг, иди за ним, приводи его. Ты староста, вы постоянно вместе ходите. Без него мы тебя в школу не пустим». Я приходил в интернат, будил его. Где-то по полчаса — час. Он говорил: «Ложись спать. Какая школа?». Я говорил: «Не, мне надо по-любому пойти», — сказал Чочиев.

Кокорин числился в академии железнодорожников с 2000 по январь 2008 года, после чего перешел в систему «Динамо».

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