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    Таранов после 10 лет покинул «Крылья Советов»

    Защитник Иван Таранов покинул «Крылья Советов». Малые шансы остаться в самарском клубе у Дмитрия Ятченко, на позицию которого ведутся поиски игрока. Об этом рассказал руководитель селекционной службы клуба Зураб Циклаури.

    «Действительно, Иван Таранов покинет нашу команду. Мы пообщались с ним и сообщили о принятом решении, пожелали удачи. Иван долгие годы выступал за «Крылья», многое дал клубу.

    Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Ивана, желает ему удачи и успешного продолжения футбольной карьеры. В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве.

    Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что ищем на эту позицию игрока, но в футболе бывает всякое и он может остаться, если у нас не получится закрыть эту позицию. Также благодарим Дмитрия за годы выступлений за наш клуб и всегда остаемся на связи – Дима стал для Самары и «Крыльев» своим.

    Закончился контракт у Святослава Георгиевского. Возможны варианты, что в других клубах свою карьеру продолжат Сергей Самодин, Кирилл Гоцук и Вячеслав Зинков. Все на стадии переговоров. Предложили новый контракт Алану Чочиеву, но все пока тоже в стадии обсуждения», – рассказал Циклаури.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    06.06.2018 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 6 июня 2018, 18:30

      По Таранову согласен он давно уже не вытягивает игру и зарплату я думаю просит не маленькую, но он много сделал для Крыльев в свое время. Про Ятченко - это зря он бы пригодился. он бегает и часто отбирает и пас более-мение может отдать. Чочиев тоже норм хотя бы на замену. Остальные из списка не уровень премьер лиги даже для Крыльев

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 6 июня 2018, 12:21

      я помню Таранова еще по ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 11:16

      Идёт корректировка (снижение затрат) на зп игроков, которые
      попросили её увеличить, из-за игр в РФПЛ.

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