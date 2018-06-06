Таранов после 10 лет покинул «Крылья Советов»

По Таранову согласен он давно уже не вытягивает игру и зарплату я думаю просит не маленькую, но он много сделал для Крыльев в свое время. Про Ятченко - это зря он бы пригодился. он бегает и часто отбирает и пас более-мение может отдать. Чочиев тоже норм хотя бы на замену. Остальные из списка не уровень премьер лиги даже для Крыльев
Защитник Иван Таранов покинул «Крылья Советов». Малые шансы остаться в самарском клубе у Дмитрия Ятченко, на позицию которого ведутся поиски игрока. Об этом рассказал руководитель селекционной службы клуба Зураб Циклаури.
«Действительно, Иван Таранов покинет нашу команду. Мы пообщались с ним и сообщили о принятом решении, пожелали удачи. Иван долгие годы выступал за «Крылья», многое дал клубу.
Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Ивана, желает ему удачи и успешного продолжения футбольной карьеры. В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве.
Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что ищем на эту позицию игрока, но в футболе бывает всякое и он может остаться, если у нас не получится закрыть эту позицию. Также благодарим Дмитрия за годы выступлений за наш клуб и всегда остаемся на связи – Дима стал для Самары и «Крыльев» своим.
Закончился контракт у Святослава Георгиевского. Возможны варианты, что в других клубах свою карьеру продолжат Сергей Самодин, Кирилл Гоцук и Вячеслав Зинков. Все на стадии переговоров. Предложили новый контракт Алану Чочиеву, но все пока тоже в стадии обсуждения», – рассказал Циклаури.