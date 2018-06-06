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Таранов после 10 лет покинул «Крылья Советов»

6 июня 2018, 09:45
3

Защитник Иван Таранов покинул «Крылья Советов». Малые шансы остаться в самарском клубе у Дмитрия Ятченко, на позицию которого ведутся поиски игрока. Об этом рассказал руководитель селекционной службы клуба Зураб Циклаури.

«Действительно, Иван Таранов покинет нашу команду. Мы пообщались с ним и сообщили о принятом решении, пожелали удачи. Иван долгие годы выступал за «Крылья», многое дал клубу.

Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Ивана, желает ему удачи и успешного продолжения футбольной карьеры. В самарский клуб он всегда может вернуться в любом качестве.

Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что ищем на эту позицию игрока, но в футболе бывает всякое и он может остаться, если у нас не получится закрыть эту позицию. Также благодарим Дмитрия за годы выступлений за наш клуб и всегда остаемся на связи – Дима стал для Самары и «Крыльев» своим.

Закончился контракт у Святослава Георгиевского. Возможны варианты, что в других клубах свою карьеру продолжат Сергей Самодин, Кирилл Гоцук и Вячеслав Зинков. Все на стадии переговоров. Предложили новый контракт Алану Чочиеву, но все пока тоже в стадии обсуждения», – рассказал Циклаури.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Таранов Иван Ятченко Дмитрий Самодин Сергей Чочиев Алан Гоцук Кирилл Циклаури Зураб Георгиевский Святослав
Комментарии (3)
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vladimir-7
1528273010
Идёт корректировка (снижение затрат) на зп игроков, которые попросили её увеличить, из-за игр в РФПЛ.
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Vagner44
1528276901
я помню Таранова еще по ЦСКА
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Victor.Vings
1528299036
По Таранову согласен он давно уже не вытягивает игру и зарплату я думаю просит не маленькую, но он много сделал для Крыльев в свое время. Про Ятченко - это зря он бы пригодился. он бегает и часто отбирает и пас более-мение может отдать. Чочиев тоже норм хотя бы на замену. Остальные из списка не уровень премьер лиги даже для Крыльев
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