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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чочиев: «Кокорину сейчас очень тяжело. Это был минутный всплеск. Он и Мамаев готовы извиниться и помочь семьям пострадавших»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, один из лучших друзей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева заявил, что футболисты готовы извиниться перед жертвами их нападения и помочь семьям пострадавших.

    В понедельник, 8 октября, футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    «Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям.

    С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. Почему один плохой поступок, который человек осознаeт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?» – сказал Чочиев.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Чемпионат

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    10.10.2018 15:57
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 октября 2018, 11:53

      Как только этот защитник подставит свое лицо под удары ногами 5 человек, так буду слушать. Балаболов таких немеряно, а последствия на себя взять никто не хочет.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 21:29

      Конечно ему сейчас тяжело ,но за свои поступки отвечать ему все равно придется.

      8
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      Рейтинг: +11331

      alp 10 октября 2018, 19:52

      это надо было делать днем в понедельник, а не через четыре дня и из-за резонанса.. если бы эта мерзость осталась незамеченной, то никаких бы извинений небыло.

      7
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 10 октября 2018, 19:27

      Длинный был минутный всплеск...

      4
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 19:21

      Заплатит пару лямов, да и дело с концом. Деревянных, естественно. А будут больше вымогать, можно на них и в суд подать, за вымогательство.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 19:08

      когда стулом бил ему не тяжело было? весело же было аж ухахатывали кончай такую дружбу с этими отморозками это твоя ошибка

      7
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 10 октября 2018, 18:52

      Что за хорошие поступки? О чем он?
      Избили людей толпой - давайте простим, оступились, с кем не бывает.
      Убили людей - давайте простим, это же всего лишь 1 раз было, а сколько он голов забивает, не ломайте жизнь.

      Как же это мерзко! Уроды и те, кто поддерживает мразей!

      10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:49

      Это у него на свадьбе Кока стрелял. Хорошо, что не было травмата, у этих "хороших" ребят...

      10
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      Рейтинг: +761

      martin gore 10 октября 2018, 18:45

      сейчас заплачу, ТЯЖЕЛО ЕМУ.

      5
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      Рейтинг: +448

      gennadiy 10 октября 2018, 18:30

      И этот такой же де бил.

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