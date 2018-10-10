Чочиев: «Кокорину сейчас очень тяжело. Это был минутный всплеск. Он и Мамаев готовы извиниться и помочь семьям пострадавших»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, один из лучших друзей нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева заявил, что футболисты готовы извиниться перед жертвами их нападения и помочь семьям пострадавших.

В понедельник, 8 октября, футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

«Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям.

С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. Почему один плохой поступок, который человек осознаeт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни?» – сказал Чочиев.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву