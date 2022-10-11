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    Чочиев – о Кокорине: «В академии «Локомотива» его все считали переписанным»

    Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг форварда «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о кличке нападающего.

    Про кличу Кокорина – «Мазен» – есть много разных историй. Твоя версия – как она появилась?

    – Несмотря на то, что Саша был одним из самых маленьких в команде, его все считали переписанным из-за того, что он за матч мог по пять мячей забивать. Когда Саша играл за старший год, он был лучше, чем все их нападающие.

    • Чочиев и Кокорин вместе играли в академии «Локомотива».
    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Летом игрок должен вернуться в Италию.

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    Источник: Sport24

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