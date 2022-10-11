Чочиев – о Кокорине: «В академии «Локомотива» его все считали переписанным»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг форварда «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о кличке нападающего.
– Про кличу Кокорина – «Мазен» – есть много разных историй. Твоя версия – как она появилась?
– Несмотря на то, что Саша был одним из самых маленьких в команде, его все считали переписанным из-за того, что он за матч мог по пять мячей забивать. Когда Саша играл за старший год, он был лучше, чем все их нападающие.
- Чочиев и Кокорин вместе играли в академии «Локомотива».
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Летом игрок должен вернуться в Италию.
Источник: Sport24