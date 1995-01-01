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    Молло, Надсон покинули «Крылья Советов»; Башкиров, Чочиев – на трансфере

    Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов рассказал о кадровых изменениях в команде. Ее уже покинули Йоанн Молло и Надсон.

    «Молло и Надсон уже ушли. Александр Соболев пока остаeтся. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не даeтся.

    Евгений Башкиров и Алан Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством», – сказал функционер.

    • Молло выступал в России, кроме самарцев, за «Зенит».
    • Надсон играл в Самаре с 2013 года (115 матчей в РПЛ).
    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11195

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      По спартаковскому варианту. Одно отличие: в Крыльях есть тренер.

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