Молло, Надсон покинули «Крылья Советов»; Башкиров, Чочиев – на трансфере

Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов рассказал о кадровых изменениях в команде. Ее уже покинули Йоанн Молло и Надсон.

«Молло и Надсон уже ушли. Александр Соболев пока остаeтся. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не даeтся.

Евгений Башкиров и Алан Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством», – сказал функционер.