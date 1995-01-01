Молло, Надсон покинули «Крылья Советов»; Башкиров, Чочиев – на трансфере

По спартаковскому варианту. Одно отличие: в Крыльях есть тренер.
Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов рассказал о кадровых изменениях в команде. Ее уже покинули Йоанн Молло и Надсон.
«Молло и Надсон уже ушли. Александр Соболев пока остаeтся. Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не даeтся.
Евгений Башкиров и Алан Чочиев выставлены на трансфер. Мы занимаемся их трудоустройством», – сказал функционер.
- Молло выступал в России, кроме самарцев, за «Зенит».
- Надсон играл в Самаре с 2013 года (115 матчей в РПЛ).
- «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.