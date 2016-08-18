Чочиев: «Джанаев говорил, что они сейчас короли Ростова и самые популярные в городе»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал об успехах «Ростова» и о своей дружбе с голкипером вице-чемпионов России Сосланом Джанаевым.

«В «Ростове» у меня два друга – Сослан Джанаев и Хорен Байрамян. Рад за ребят, что им удалось добиться таких успехов. В этом, конечно, огромная заслуга Бердыева. Говорят, что с его приходом в команде все стало строже – как в быту, так и в отношении футбола. У ростовчан нет игроков топ-класса, но засчет грамотной и слаженной командной игры они добиваются результата. Сослан говорил, что они сейчас короли Ростова, самые популярные люди в городе – болельщики носят их на руках. Считаю, что ребята это заслужили», – сказал Чочиев.