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    Депутат ЛДПР Лебедев попросил отстать от Кокорина

    Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что поступок нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который был одним из гостей на свадьбе у футболиста самарских «Крыльев Советов» Алана Чочиева, не заслуживает наказания. Напомним, что Кокорин опубликовал видео и фото, где он стреляет из пистолета в воздух.

    «Проступок Кокорина. Наказать или нет? Таким вопросом задаются многие спортивные эксперты. Наказать за что и кто будет наказывать?! Его проступок никакого отношения к футболу не имеет. Есть нарушение закона – значит это дело правоохранительных органов. Нет? Оставьте в покое парня», – написал Лебедев в фейсбуке.

    Источник: Facebook.com

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    19.12.2017 11:43
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    Комментарии (30)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Evgeniy32
    1513675439
    Кокорину плевать на мнение общественности (и правильно делает), он играет? Играет! У него отпуск? Отпуск. Ну и пошли все лесом, пусть парень отдыхает как ему нравится. Он же никого не обидел и закон не нарушил. Вот уже любители поднять кипишь не из-за чего.
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    Torvald64
    1513676487
    Если человек что-то нарушил, то он должен понести за это ответственность в рамках закона - в данном случае речь вообще вроде бы идёт о КоАП, то есть, об административном нарушении. Но при чём тут вообще футбол? Давайте ещё наказывать футболистов за переход проезжей части на красный свет, например. Отстаньте от человека и оставьте право разбираться с такими вещами компетентным органам.
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    OfaZavr
    1513676525
    может и правильно говорит, во всяком случаи это не футбольная тема и зачем ее мусолить здесь если что-то не так сделал по закону с ним разберутся а нам это без разницы.
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    maygli
    1513680705
    Такое ощущение, что на этой свадьбе только один Какорин и стрелял. :))
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    DOCTOR PENALTY
    1513680970
    Кокорин превратился в площадку для пиара.
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    Коза Ностра
    1513682806
    Не трнонь гoвнo,вонять не будет.
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    спартач-тверь
    1513685998
    Кокоша молодец -Панин вообще прилюдно дрочит и не чего страшного)))
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    Zenmaster
    1513693559
    Ждёмс -- кто ещё свой е..альник по этой теме высунет !!!
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    h3LL1k
    1513724203
    каждый день на Кавказе стреляют , бьют машины и многие другие приколюхи происходят да и не только там , а до Кокорина на дое***** раздувают из мухи слона...
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    ologreds
    1694991705
    numo529649
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