Депутат ЛДПР Лебедев попросил отстать от Кокорина

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что поступок нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который был одним из гостей на свадьбе у футболиста самарских «Крыльев Советов» Алана Чочиева, не заслуживает наказания. Напомним, что Кокорин опубликовал видео и фото, где он стреляет из пистолета в воздух.

«Проступок Кокорина. Наказать или нет? Таким вопросом задаются многие спортивные эксперты. Наказать за что и кто будет наказывать?! Его проступок никакого отношения к футболу не имеет. Есть нарушение закона – значит это дело правоохранительных органов. Нет? Оставьте в покое парня», – написал Лебедев в фейсбуке.