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    Чочиев: «Почему не забили «Уфе»? Беленов здорово сыграл»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев дал оценку игре команды в матче с «Уфой» (0:1) в 19-м туре РФПЛ. По мнению футболиста, самарский клуб неоправданно много транжировал свои моменты в атаке.

    «И у «Уфы» были моменты, и у нас. Просто хозяева реализовали свой шанс, а мы нет. Конечно, могли как и выиграть, так и сыграть вничью. Считаю, что нам не повезло. Мы сегодня акцентировали внимание больше на мяче. «Уфа» после забитого гола в атаку уже не шла, а садилась в обороне и давала играть в футбол. У нас хорошо получалось контролировать мяч, создавали неплохие моменты, но реализация нас подвела.

    Почему не получилось забить мяч в ворота соперника? Беленов сегодня здорово сыграл. И мы, конечно, не лучший свой матч провели в плане реализации», – приводит слова Чочиева «Молодежная газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 11:48
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