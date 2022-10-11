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  • Чочиев: «Кокорина и Мамаева провоцировали. Водитель назвал Сашу «петухом» и не извинился»

Чочиев: «Кокорина и Мамаева провоцировали. Водитель назвал Сашу «петухом» и не извинился»

11 октября 2022, 10:58
7

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев вспомнил историю с избиением двух человек в центре Москвы футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

– Наверняка помнишь то утро, когда узнал, во что влип Кокорин.

– Я был в Самаре. Саша позвонил мне по видеосвязи рано утром – как только вышел из «Кофемании». По глазам было видно: он понимал – будет что-то нехорошее. Он мне сразу рассказал, как все было.

– И как же?

– И в первой, и во второй ситуации их провоцировали. Этот водитель, Соловчук, назвал Сашу «петухом». На камере видеорегистратора все было слышно. Саня пытался разрулить конфликт: «Извинись, и мы поедем». Соловчук отказался: «Нет, я считаю, что ты петух».

Началась драка. Интересно, разговаривал бы так Соловчук, если на месте Саши и Паши были бойцы ММА.

– А в ситуации с Паком, которая была после, какая провокация?

– Во-первых, я не понял, зачем он изначально пришел и сел рядом с шумной компанией Саши и Паши, учитывая, что вся «Кофемания» была пустая. Он мог бы сесть в любое место, чтобы не слышать, как люди громко разговаривают или матерятся.

Во-вторых, какой нормальный человек будет делать замечание большой толпе за то, что они громко разговаривают? Это я в Осетии могу подойти и за такое поинтересоваться, потому что у нас так не принято. А в Москве такие вещи не работают.

В итоге он их оскорбил, и Саша ударил его стулом по руке. Но расписали все, конечно, так, как будто он его кувалдой приложил.

  • Кокорин и Мамаев отбывали срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
  • За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр Чочиев Алан
Комментарии (7)
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mihail200606
1665475493
Ну вспомнили...
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Павелий
1665475751
Именно из-за вседозволенности Кокорина, Мамаева и им подобным такие вещи не работают в Москве. А должны работать везде.
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gor77
1665477467
Бомбардир!))) Срочно делайте рубрику - "Я во чо вспомнил!"))))))) Туда подойдут все ваши "копии из обрезанных интервью"!))))))))))))))
Ответить
Hoahin
1665478056
У нас в Осетии так не принято, а в Москве это не работает)))) Типичный хач
Ответить
portero
1665484428
Так вы и вели себя как стая шакалов.....
Ответить
NewLife
1665485319
А что за заворушка была в 1917 г., не помнишь ?
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Snek
1665649087
Так кокоша итак петухом стал на зоне. Водятел был прав :)))
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