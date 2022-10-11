Чочиев: «Кокорина и Мамаева провоцировали. Водитель назвал Сашу «петухом» и не извинился»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев вспомнил историю с избиением двух человек в центре Москвы футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

– Наверняка помнишь то утро, когда узнал, во что влип Кокорин.

– Я был в Самаре. Саша позвонил мне по видеосвязи рано утром – как только вышел из «Кофемании». По глазам было видно: он понимал – будет что-то нехорошее. Он мне сразу рассказал, как все было.

– И как же?

– И в первой, и во второй ситуации их провоцировали. Этот водитель, Соловчук, назвал Сашу «петухом». На камере видеорегистратора все было слышно. Саня пытался разрулить конфликт: «Извинись, и мы поедем». Соловчук отказался: «Нет, я считаю, что ты петух».

Началась драка. Интересно, разговаривал бы так Соловчук, если на месте Саши и Паши были бойцы ММА.

– А в ситуации с Паком, которая была после, какая провокация?

– Во-первых, я не понял, зачем он изначально пришел и сел рядом с шумной компанией Саши и Паши, учитывая, что вся «Кофемания» была пустая. Он мог бы сесть в любое место, чтобы не слышать, как люди громко разговаривают или матерятся.

Во-вторых, какой нормальный человек будет делать замечание большой толпе за то, что они громко разговаривают? Это я в Осетии могу подойти и за такое поинтересоваться, потому что у нас так не принято. А в Москве такие вещи не работают.

В итоге он их оскорбил, и Саша ударил его стулом по руке. Но расписали все, конечно, так, как будто он его кувалдой приложил.