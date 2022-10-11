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    Чочиев: «Кокорина и Мамаева провоцировали. Водитель назвал Сашу «петухом» и не извинился»

    Полузащитник «Алании» Алан Чочиев вспомнил историю с избиением двух человек в центре Москвы футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    – Наверняка помнишь то утро, когда узнал, во что влип Кокорин.

    – Я был в Самаре. Саша позвонил мне по видеосвязи рано утром – как только вышел из «Кофемании». По глазам было видно: он понимал – будет что-то нехорошее. Он мне сразу рассказал, как все было.

    – И как же?

    – И в первой, и во второй ситуации их провоцировали. Этот водитель, Соловчук, назвал Сашу «петухом». На камере видеорегистратора все было слышно. Саня пытался разрулить конфликт: «Извинись, и мы поедем». Соловчук отказался: «Нет, я считаю, что ты петух».

    Началась драка. Интересно, разговаривал бы так Соловчук, если на месте Саши и Паши были бойцы ММА.

    – А в ситуации с Паком, которая была после, какая провокация?

    – Во-первых, я не понял, зачем он изначально пришел и сел рядом с шумной компанией Саши и Паши, учитывая, что вся «Кофемания» была пустая. Он мог бы сесть в любое место, чтобы не слышать, как люди громко разговаривают или матерятся.

    Во-вторых, какой нормальный человек будет делать замечание большой толпе за то, что они громко разговаривают? Это я в Осетии могу подойти и за такое поинтересоваться, потому что у нас так не принято. А в Москве такие вещи не работают.

    В итоге он их оскорбил, и Саша ударил его стулом по руке. Но расписали все, конечно, так, как будто он его кувалдой приложил.

    • Кокорин и Мамаев отбывали срок за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
    • За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11737

      Алексей З 21 минуту назад

      Человек уже за всё понёс наказание , к чему это опять поднимать.
      Блд, походу Какора сильно питерских обидел , раз периодично всё вспоминается.
      Почти все СМИ под Газпром-медиа .

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      Рейтинг: +1202

      Hoahin 23 минуты назад

      У нас в Осетии так не принято, а в Москве это не работает)))) Типичный хач

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      Рейтинг: +1727

      gor77 33 минуты назад

      Бомбардир!)))
      Срочно делайте рубрику - "Я во чо вспомнил!")))))))
      Туда подойдут все ваши "копии из обрезанных интервью"!))))))))))))))

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      Рейтинг: +17372

      Cleaner 49 минут назад

      Водитель назвал Сашу «петухом» и не извинился? Чочиев такой же отмороженный, как и Кокорин...(

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      Рейтинг: +5727

      Павелий 1 час назад

      Именно из-за вседозволенности Кокорина, Мамаева и им подобным такие вещи не работают в Москве. А должны работать везде.

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      Рейтинг: +7509

      mihail200606 1 час назад

      Ну вспомнили...

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