Чочиев рассказал о нападении скинхедов на академию «Локо»: «Когда стал старше, сам начал вылавливать скинов»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как на академию «Локомотива» напали скинхеды.

– Был случай со скинхедами. Моя тетя жила на ВДНХ. Ездил к ней каждые выходные. Вышел как-то из метро, жду автобус, играю во что-то на телефоне. Мама мне тогда выслала самый обычный Sony Ericsson, чтобы был на связи. Ко мне подходит лысый парень в гриндерсах: «Дай позвонить».

Я не дал, и он начал меня отводить за угол. Такие темы просекаю сразу — хотел вырваться. Он начал меня поливать разными словами, оскорбляющими мою национальность. Я разозлился и ударил его ногой.

Вдруг смотрю — выбегают несколько его друзей. Я начал соскакивать — очень быстро бежал. У них не было шансов меня догнать.

Меня эта история сильно обидела и запала в душу. Когда стал постарше, сам начал искать скинхедов. У меня были друзья-борцы, занимались в ЦСКА — Бесик Кудухов, Алан Лохов. Мы собирались компанией и ездили вылавливать скинов. Бить не собирались, всего лишь хотели спросить за их понятия.

— Ты — воспитанник «Локомотива». Как туда попал?

— После «Футбольного дела» меня позвали в «Торпедо». Я поиграл там год и привлек внимание «Локо». Так и попал. С 12-ти лет там играл. Кстати, из академии «Локо» тоже есть история со скинхедами.

— Реально?

— В академии вместе со мной тогда был Сослав Гатагов. Однажды он и еще один парень гуляли по территории стадиона со своей одноклассницей. На трибунах у поля сидели какие-то парни, бухали. Один из них кинул пустую бутылку в сторону девчонки.

Сос молчать не стал: слово за слово, и они подрались. Те начали кому-то звонить, а пацаны быстро побежали в интернат — начали собирать всех на махач. Прошло несколько минут — у интерната стояла целая толпа скинхедов: с битами, палками и цепями. Человек 40. Начали интернат закидывать камнями.

Первые полетели драться наши старшие: Инал Гетигежев, Кантик Берхамов, еще некоторые ребята из Таджикистана. Охранник наш тоже с ними, плечом к плечу. Обороняли интернат короче.

Где-то через час приехал ОМОН и всех успокоил. Мы потом неделю из интерната не выходили — скины караулили нас возле метро.