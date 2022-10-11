Друг Кокорина рассказал, как футболист реагирует на критику в свой адрес

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг форварда «Ариса» Александра Кокорина, рассказал об эмоциях футболиста от переезда на Кипр.

— Ты — лучший друг Александра Кокорина. После непростого периода в «Фиорентине» он снова играет и забивает. Общаешься с ним? Как у него вообще сейчас дела?

— Мы с Сашей не виделись уже два года. Но мы постоянно на связи — часто созваниваемся. Он рад, что уехал на Кипр, где ему будут давать играть. Я уверен: он покажет, на что способен.

На него не давит постоянная критика в прессе — он уже не в том возрасте. Просто, чтобы человек себя проявил, ему нужно давать играть не двадцать и не тридцать минут. Если тренер в него поверит, Саня сразу же даст результат.