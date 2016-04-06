Чочиев: «Кокорин в детстве был очень похож на Роналду»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев рассказал о том, каким в детстве был его товарищ Александр Кокорин, который ныне защищает цвета петербургского «Зенита». По словам хавбека, Кокорин среди сверстников выглядел так, как нападающий Криштиану Роналду среди других футболистов.

«Знаю Кокорина с 7-го класса. Сидели за одной партой до выпуска. Видел, как он с каждым годом растет. Саня всегда был добрый, босяковатый. А в футболе – реально космический. Могли проигрывать 3:0, а он выходил и 4 забивал. Творил на поле все, что угодно. В одном из сезонов чемпионата Москвы мы выиграли 7 или 8 турниров. На летнем первенстве он забил 31 гол в 14 или 16 играх. Никогда такого не было. Громили «Спартак» и дома, и на выезде, по 4-5 «банок» им клал. Саша в детстве был, как сейчас Криштиану Роналду», – сказал он.