Друг Кокорина рассказал, как нападающий изменился после тюрьмы

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего Александра Кокорина, рассказал об отношении к форварду «Ариса» в колонии.

– Кокорин рассказывал какие-нибудь трешовые истории из колонии?

– Треша не было. К ним с первого дня все хорошо относились. И в СИЗО, и в Алексеевке. Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным.

Тогда же, кстати, он созванивался с некоторыми ребятами, с которыми сидел. Он говорил, что в тюрьмах сидят не такие плохие люди, как все думают. В плане души и сердца люди там светлее некоторых. Просто однажды в жизни они оступились.

– Как Кокорин изменился после тюрьмы?

– Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в «Зените».