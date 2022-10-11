Друг Кокорина рассказал, как нападающий изменился после тюрьмы

После тюрьмы Кокорин окончательно ЗАБИЛ НА ФУТБОЛ. Других изменений - НЕТ!
Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего Александра Кокорина, рассказал об отношении к форварду «Ариса» в колонии.
– Кокорин рассказывал какие-нибудь трешовые истории из колонии?
– Треша не было. К ним с первого дня все хорошо относились. И в СИЗО, и в Алексеевке. Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным.
Тогда же, кстати, он созванивался с некоторыми ребятами, с которыми сидел. Он говорил, что в тюрьмах сидят не такие плохие люди, как все думают. В плане души и сердца люди там светлее некоторых. Просто однажды в жизни они оступились.
– Как Кокорин изменился после тюрьмы?
– Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в «Зените».
- Игрок отбывал срок вместе с Павлом Мамаевым за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
- За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.