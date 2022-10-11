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    Друг Кокорина рассказал, как нападающий изменился после тюрьмы

    Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего Александра Кокорина, рассказал об отношении к форварду «Ариса» в колонии.

    – Кокорин рассказывал какие-нибудь трешовые истории из колонии?

    – Треша не было. К ним с первого дня все хорошо относились. И в СИЗО, и в Алексеевке. Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным.

    Тогда же, кстати, он созванивался с некоторыми ребятами, с которыми сидел. Он говорил, что в тюрьмах сидят не такие плохие люди, как все думают. В плане души и сердца люди там светлее некоторых. Просто однажды в жизни они оступились.

    – Как Кокорин изменился после тюрьмы?

    – Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в «Зените».

    • Игрок отбывал срок вместе с Павлом Мамаевым за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
    • За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17372

      Cleaner 1 час назад

      После тюрьмы Кокорин окончательно ЗАБИЛ НА ФУТБОЛ. Других изменений - НЕТ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5595

      afw13 > Cleaner 16 минут назад

      и еще новый партак появился на ягодицах у кокоши, черт кидающий уголёк в топку))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3810

      Питерский князь 2 часа назад

      Мыло уронил, вот и чувствует себя грязным.
      :)))

      Пипец он изменился! Кому он рассказывает!?

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