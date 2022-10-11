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    «Крылья» в 2019 году расторгли контракт с Чочиевым из-за публичной поддержки Кокорина: «Разве он педофил, маньяк или террорист?!»

    Полузащитник «Алании» Алан Чочиев вспомнил, как «Крылья Советов» расторгли с ним контракт из-за публичной поддержки Александра Кокорина, который попал в тюрьму.

    – За «Крылья» ты сыграл больше 120 матчей. Тем удивительней выглядело расторжение с тобой контракта зимой 2019 года.

    – В то время история с Сашей набирала обороты. О ней уже говорила вся Россия. Я тогда активно помогал Саше и призывал к этому всех футболистов и тренеров. Когда Саню посадили, Божович вызвал меня к себе и сказал: «Я знаю, Кокорин – твой друг. Если нужна моя помощь, я готов».

    Он встал на мою сторону, повел себя как мужик. В отличие от руководства «Крыльев». Как только я начал активно выступать в СМИ и всеми силами помогать Саше, меня вызвал к себе Шашков (экс-гендиректор «Крыльев» – прим. Бомбардира). Он сказал: «На тебя написали около тысячи жалоб на имя губернатора. Если будешь лезть в эту историю, в «Крыльях» у тебя все будет плохо».

    Задал ему вопрос: что бы он делал, если бы его друг оказался в подобной ситуации. «Не знаю».

    Я, естественно, продолжил помогать Саше. Шашков мне не отец, чтобы что-то запрещать! Меня сначала убрали из состава, а потом разорвали контракт.

    Я не делал ничего противозаконного – всего лишь хотел донести до людей правду. Собирать петиции, делать посылки другу и просить коллег поддержать – не запрещено. Кокорин разве педофил, маньяк или террорист?! Почему мне нельзя было помогать другу?!

    • Игрок отбывал срок вместе с Павлом Мамаевым за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
    • За решеткой футболист пробыл до сентября 2019 года.

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    Источник: Sport24

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