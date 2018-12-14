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    • Игроки «Арсенала» – Кокорину и Мамаеву: «Скоро увидимся на футбольном поле»

    Игроки «Арсенала» – Кокорину и Мамаеву: «Скоро увидимся на футбольном поле»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев выложил в социальной сети видео в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. На нем, в частности, присутствуют футболисты «Арсенала» Резиуан Мирзов и Гиа Григалава.

    «Саша, Кирилл, Паша. Мы надеемся, что все будет хорошо и мы с вами увидимся.

    Все спортсмены с вами, и в скором будущем мы встретимся с вами на футбольном поле. Держитесь и крепитесь, ребята», – сказали спортсмены.

    Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Алана Чочиева

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    14.12.2018 20:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 15 декабря 2018, 00:09

      пошли дружно на х ...у ...й , "народ с нами", г..ав..но с вами!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 декабря 2018, 20:49

      Лучше вы к нам

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 14 декабря 2018, 20:39

      Конечно, для этого нужно тоже кого-то охренячить табуретом или набить морду таксисту - и вы увидитесь. На поле, похожем на футбольное, только без трибун.

      3
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