Игроки «Арсенала» – Кокорину и Мамаеву: «Скоро увидимся на футбольном поле»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев выложил в социальной сети видео в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. На нем, в частности, присутствуют футболисты «Арсенала» Резиуан Мирзов и Гиа Григалава.

«Саша, Кирилл, Паша. Мы надеемся, что все будет хорошо и мы с вами увидимся.

Все спортсмены с вами, и в скором будущем мы встретимся с вами на футбольном поле. Держитесь и крепитесь, ребята», – сказали спортсмены.

Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».