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    Чочиев – о Кокорине: «В «Крыльях» говорили: «Если будешь ему помогать, у тебя будут проблемы»

    Полузащитник «Чайки» Алан Чочиев рассказал, что в «Крыльях Советов» запрещали поддерживать нападающего Александра Кокорина, отбывавшего тюремное заключение.

    – В «Крыльях» ты провел пять лет, а потом поехал в минское «Динамо». Неочевидный выбор.

    – На тот момент я просто хотел уехать из России после истории с Саней Кокориным. В Самаре сложилась нездоровая ситуация. Тренер меня поддерживал: «Поступай, как считаешь нужным», а клуб мне говорил: «Если будешь ему помогать, у тебя будут проблемы». Это сильно напрягало.

    Мне запрещали всячески поддерживать Сашу: публиковать посты в инстаграме, отправлять ему передачки. Кто-то даже написал в клуб, почему я помогаю преступникам. Я зашел в кабинет, не буду говорить чей, и слышу: «Не помогай, не лезь!». Я этого не мог понять, злился.

    У меня что, в контракте прописано, что мне нельзя помогать другу? Да и какая разница: друг или нет? Если вдруг, не дай Бог, кто-то из футболистов окажется в тюрьме, я минимум одну передачку отправлю. Просто из солидарности.

    • В январе «Фиорентина» купила Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор игрок принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +491

      RJM555 1 час назад

      как же интересно ты мог ему помогать? Что Кокорину передачи некому было носить? Помогал он.......себе ты рекламу делаешь дешевую

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