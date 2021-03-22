Чочиев – о Кокорине: «В «Крыльях» говорили: «Если будешь ему помогать, у тебя будут проблемы»

Полузащитник «Чайки» Алан Чочиев рассказал, что в «Крыльях Советов» запрещали поддерживать нападающего Александра Кокорина, отбывавшего тюремное заключение.

– В «Крыльях» ты провел пять лет, а потом поехал в минское «Динамо». Неочевидный выбор.

– На тот момент я просто хотел уехать из России после истории с Саней Кокориным. В Самаре сложилась нездоровая ситуация. Тренер меня поддерживал: «Поступай, как считаешь нужным», а клуб мне говорил: «Если будешь ему помогать, у тебя будут проблемы». Это сильно напрягало.

Мне запрещали всячески поддерживать Сашу: публиковать посты в инстаграме, отправлять ему передачки. Кто-то даже написал в клуб, почему я помогаю преступникам. Я зашел в кабинет, не буду говорить чей, и слышу: «Не помогай, не лезь!». Я этого не мог понять, злился.

У меня что, в контракте прописано, что мне нельзя помогать другу? Да и какая разница: друг или нет? Если вдруг, не дай Бог, кто-то из футболистов окажется в тюрьме, я минимум одну передачку отправлю. Просто из солидарности.